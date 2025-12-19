実績を考えれば妥当も妥当だろう。

ソフトB4位 宇野真仁朗 名門・桐蔭学園で元阪神関川と副主将を務めた父、早実近くに2人で暮らして支えた母

ソフトバンクは18日、小久保裕紀監督（54）の契約延長を発表。来季が3年契約の最終年だったが、新たに来季から3年契約。2028年までチームの指揮を執ることになった。

小久保監督は就任1年目の昨季、チームを4年ぶりのリーグ優勝に導くと、今季は2年連続Vに加え、5年ぶりの日本一達成。選手起用でも多くの若手に一軍を経験させ、中堅選手では柳町、野村、川瀬らが覚醒した。

球団は藤本前監督時代から「育成と勝利」という両立困難なミッションを現場に求めていた。そのいずれも成し遂げた小久保監督は、成績次第では更なる契約延長は確実だ。

「藤本前監督は『育成と勝利』の両立が叶わず、2年でお役御免となったが、それ以前の秋山監督は6年、工藤監督は7年もチームを率いている。秋山監督は最終年の14年に日本一になりながら、家庭の事情で退任した。もし、何事もなければもっと長く指揮を執っていたはずです」（球団OB）

小久保監督は長いペナントレースを「育てながら勝つ」マネジメント力もさることながら、今季の日本シリーズでは短期決戦の采配でも評価を上げた。日本代表監督を務めた15年WBCは準決勝敗退で、昨季の日本シリーズも後手後手に回ってベイスターズに2勝4敗で敗れた。それが今季は常に先手を打ち、阪神に4勝1敗で完勝。「短期決戦下手」の汚名を返上した。

「こうなると、否が応でも孫正義オーナー（68）の期待は膨らみます。孫オーナーが求めているのは常勝球団。巨人のV9超えを目指しており、メジャーのワールドシリーズ（WS）勝者との『真の世界一決定戦』を本気で実現させようとしている。今年1月にも『WSという以上はメジャーNo.1チームと、日本を含めたそれ以外の国々のNo.1チームで世界一決定戦がある、というのが理想』と話しています。ソフトバンクが頑なにポスティングを認めないのもそのためです」（球団OB）

とどまることを知らないオーナーの野望。小久保監督が勝てば勝つほど期待は大きくなるが、果たして……。

◇ ◇ ◇

日刊ゲンダイで毎秋好評の「ドラフト選手の家庭の事情」の2025年版は鋭意製作中。ソフトバンクからはすでにドラ1佐々木麟太郎編を公開している。幼馴染が明かした佐々木の意外な素顔とは、いったいどのようなものか。

