【暴れん坊将軍】歴代作の上様お姿が拝める！ 「茶托」・「メタルブックマーク」も付属の豪華切手セット
2026年 午年を彩る、名馬と上様の勇ましい姿が粋な「『暴れん坊将軍』フレーム切手セット」が登場する。
フタバより、ドラマ『暴れん坊将軍』の粋な「茶托」と「メタルブックマーク」がセットになった「『暴れん坊将軍』フレーム切手セット」が新登場！
『暴れん坊将軍』とは、江戸幕府八代将軍・徳川吉宗が、貧乏旗本の三男坊「徳田新之助（通称：新さん）」と名乗って庶民に紛れ、江戸に蔓延る悪を成敗する時代劇シリーズ。
1978年から2003年まで放送されたレギュラーシリーズとして12作品、スペシャルドラマも制作されており2025年には『新・暴れん坊将軍』として17年ぶりに復活し、話題となった。
本アイテムは名馬と共に上様の勇ましい姿を切り取ったフレーム切手セットとなっており、名馬に跨る上様と、名場面をあしらった特別デザインのフレーム切手・メタルブックマーク・茶托を揃えた豪華3点セットは、午年のコレクションにぴったりだ。
フレーム切手 ［110円切手5枚シールタイプ］×1シートは、歴代シリーズの上様のお姿がデザインされた切手。各シリーズごとに醸し出される上様のオーラを楽しむことができる。
メタルブックマークは、上様の勇ましい姿と『暴れん坊将軍』のロゴを刻んだ、重厚感ある金属感が楽しめる一品。読み物や手帳に気品を添える、特別仕様だ。
茶托は徳川家の家紋である「葵の御紋」をあしらったデザイン。スチール製なので丈夫で安定感があり、日常使いでも長く活躍してくれそうだ。
落ち着いた存在感で、飲み物を置くシーンに品格を添えてくれる。
（C）東映
