ヨックモックの限定「ベイクドショコラ コロンビアンカカオ」で贅沢なひととき♡

ヨックモックから2025年12月25日より、育てる人、作る人、味わう人が笑顔でつながるプロジェクト第三弾「ベイクドショコラ コロンビアンカカオ」が登場します。コロンビア産のフルーティーで香り高いカカオを使用したこの限定スイーツは、ナチュール、ベリー、オランジュの3つのフレーバーを楽しめる贅沢な逸品。大人の味わいとこだわり抜かれた素材が詰まったこのベイクドショコラで、特別なひとときを堪能して♡

3種類のフレーバーで楽しむ限定ベイクドショコラ

ベイクドショコラ コロンビアンカカオ

「ベイクドショコラ コロンビアンカカオ」は、ナチュール、ベリー、オランジュの3種のフレーバーを楽しめる贅沢なセット。

ナチュールはコロンビア産カカオのフルーティーな香りと深い味わいが特徴的。

ベリーはクランベリーの酸味がアクセントとなり、フルーティーな風味が口いっぱいに広がります。

オランジュはオレンジピールを練り込んださわやかな苦みが特徴。どれもが大人の味わいで、ティータイムをさらに特別なものにしてくれます。

コロンビア産カカオを贅沢に使用したこだわりの一品

今回のベイクドショコラには、コロンビア産「VIDA」のカカオを使用。

コロンビアの豊かな大地で育ったカカオは、フルーティーで芳醇な香りが特徴で、ヨックモックの職人技と相まって、絶妙な味わいを実現しました。

アルコール分は含まれませんが、ほんのりお酒を感じさせる大人の風味で、贅沢なおやつタイムにぴったり。ヨックモックのこだわりが詰まった一品を、ぜひ堪能してみてください。

贅沢なひとときを過ごすための完璧な手土産

「ベイクドショコラ コロンビアンカカオ」は、贈り物や手土産にも最適です。

特別感のあるパッケージと、3種のフレーバーがそれぞれ楽しめるセットは、いただいた瞬間に笑顔が広がること間違いなし。

大切な人への贈り物としても、頑張った自分へのご褒美としても最適です。冷凍便で届くので、解凍してからいただくことで、ふんわりとした食感とともに美味しさを楽しめます。

贅沢なひとときを過ごすための完璧なアイテムです♪

笑顔が広がる「ベイクドショコラ コロンビアンカカオ」で心温まるひとときを

ヨックモックの「ベイクドショコラ コロンビアンカカオ」は、コロンビア産の香り高いカカオを贅沢に使用した、特別なスイーツ。

ナチュール、ベリー、オランジュの3種が楽しめ、どれも大人の味わいで、ティータイムや贈り物にぴったり。

育てる人、作る人、味わう人が笑顔でつながるこのスイーツを、2025年12月25日より予約販売開始です。贅沢なひとときをお楽しみください♡