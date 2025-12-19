“22歳差婚”大浦龍宇一、息子との“顔出し”2ショット公開「よい時間が過ごせました！」
俳優の大浦龍宇一（57）が19日、自身のブログを更新。息子（21）とイルミネーションを楽しむ様子を披露し、“顔出し”2ショットを公開した。
【写真】“22歳差婚”大浦龍宇一と息子の“顔出し”2ショット
大浦は「もうじき22歳になる息子のアイドルポーズ イルミネーションをバックに撮ってみました」とつづり、頭に手を当てて“アイドル”のようなポーズを決める息子の写真をアップ。
そんな息子の姿から、ちょうど同じ年頃だった自分自身を思い出したようで、「私は年齢的には遅い言われていた25歳の歳に、当時多くの人の憧れだった、トレンディードラマという世界から俳優デビューしました。 仕事に少し慣れてきた頃、いろんな雑誌でこんなポーズもしてたなぁ なんてことを思い出しました」と感傷に浸っているようだった。
続けて「ポーズを取るのは苦手だった私ですが、息子は普段いろんなものを見ているのか、そうではなさそうです」と息子の様子を明かし、「彼が小学生の頃から毎年してきた、表参道のクリスマスイルミネーションドライブ。昨晩、彩られた街の景色を堪能してきました。よい時間が過ごせました！」と毎年恒例となっている“親子の時間”を2ショットを添えてシェアした。
大浦は、2007年に前妻と離婚。19年3月に元フジテレビアナウンサー寺田理恵子（64）の長女でシンガー・ソングライターのゆりえ（35）と再婚し、当時“22歳差婚”として話題になった。
【写真】“22歳差婚”大浦龍宇一と息子の“顔出し”2ショット
大浦は「もうじき22歳になる息子のアイドルポーズ イルミネーションをバックに撮ってみました」とつづり、頭に手を当てて“アイドル”のようなポーズを決める息子の写真をアップ。
そんな息子の姿から、ちょうど同じ年頃だった自分自身を思い出したようで、「私は年齢的には遅い言われていた25歳の歳に、当時多くの人の憧れだった、トレンディードラマという世界から俳優デビューしました。 仕事に少し慣れてきた頃、いろんな雑誌でこんなポーズもしてたなぁ なんてことを思い出しました」と感傷に浸っているようだった。
大浦は、2007年に前妻と離婚。19年3月に元フジテレビアナウンサー寺田理恵子（64）の長女でシンガー・ソングライターのゆりえ（35）と再婚し、当時“22歳差婚”として話題になった。