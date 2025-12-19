ETVOS SS新作で叶える♡TWIN CHARMが彩る春の表情

春のやわらかな光を映したETVOS2026SSコレクションが、1月7日(水)より登場します。テーマは「TWIN CHARM」。ほのかに色香が宿るベージュと、凛とした気配をまとうピンク。相反するようで寄り添い合うふたつの魅力が、自分らしさを静かに引き立てます。敏感肌に寄り添う処方と、洗練された色設計で、余裕のあるしなやかさをまとった春メイクへ。今の私にちょうどいい彩りを見つけて♡

ツインチャームを宿すアイカラー

価格：4,620円(税込)

ミネラルクラッシィシャドーは、敏感肌のまぶたを美しく彩るスキンケア発想のアイシャドー。8種の美容成分配合で、しっとりとした質感を叶えます。

湿式プレスにより美容オイルを閉じ込め、時間が経っても粉っぽさを感じにくいのも魅力。透明感*¹と血色感を引き立てるパールブレンドで、重ねるほどに自分らしい表情へ。

新色：2色

※1メイクアップ効果による

目もとと眉に寄り添うニュアンス

価格：2,970円(税込)



ニュアンスカラーマルチマスカラは、まつ毛と眉に使える2way仕様。極細の三角コーム型ブラシで、うぶ毛までキャッチし、繊細にセパレートします。

8種の美容成分※2配合で、塗るたびハリコシのある仕上がりに。速乾ロック剤※3配合で、上向きフォルムをキープします。

新色：2色、限定：1色

カラーバリエーション

・ベーシックブラウン(定番)

・モーヴブラウン(定番)

・シェリーブラウン(限定)

※2毛髪補修成分：パンテノール(ビタミンB5誘導体)、ポリクオタニウム-51、オタネニンジン根エキス、トウキンセンカ花エキス、ヒバマタエキス、加水分解ケラチン ハリコシ成分：ゴボウ根エキス、マンダリンオレンジ果皮エキス

※3イソステアリン酸デキストリン

血色と立体感を仕上げる名脇役

価格：3,520円(税込)



ミネラルシアールージュは、植物由来の美容オイルなど※4を80%配合した、みずみずしいツヤ感が魅力。シアーな発色で血色感を引き出し、輪郭まで美しい美フォルムを演出します。

限定：2色

・アプリコットチャーム

・チェリーチャーム

※4機能性保湿オイル、植物オイル、保湿成分、整肌成分の合計によって算出

価格：3,080円(税込)

さらに、ミネラルシャイニーハイライトは3種のパールと植物由来オイル※6配合で、くすみを味方に変え※7、自然な立体感をプラス。

限定：2色

・ピンクパール

・アイボリーパール

※5メイクアップ効果による

※6保湿成分：ダイマージリノール酸(フィトステリル／イソステリアル／セチル／ステアリル／ベへニル)

※7メイクアップ効果による

春の私を彩るETVOS SS

ETVOS2026SSコレクションは、洗練と愛らしさが静かに寄り添う「TWIN CHARM」が主役。ベージュとピンク、それぞれの魅力を引き立て合いながら、今の自分に心地よくフィットするメイクを叶えます。

全国発売は2026年1月7日(水)、公式オンラインストアでは12月19日(金)10:00より予約スタート。春を迎える準備に、肌にも心にもやさしい彩りを取り入れてみてはいかがでしょうか♪