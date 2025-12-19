ÊÆÂ¦¡¢·³»ÜÀß¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤êµñÈÝ¡¡PFAS¡¢²Æì¸©¤¬¿½ÀÁ
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤Ï19Æü¡¢ÊÆ·³¤Î²Å¼êÇ¼´ðÃÏ¤äÉáÅ·´ÖÈô¹Ô¾ì¡¢¥¥ã¥ó¥×¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¡Ê¤¤¤º¤ì¤â²Æì¸©¡Ë¼þÊÕ¤ÇÍ³²¤ÊÍµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡ÊPFAS¡Ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸©¤¬2016Ç¯6·î°Ê¹ß4²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¿ÆüÊÆ¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¯ÊÆ·³»ÜÀß¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤ò¡¢ÊÆÂ¦¤¬µñÈÝ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆÂ¦¤Ï¡¢Î©¤ÁÆþ¤ê¤òÇ§¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ·³»ÜÀß¤¬±øÀ÷¸»¤À¤È¼¨¤¹ÌÀ³Î¤Ê¥µ¥ó¥×¥ëÄ´ºº¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ä¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤òÆüÊÆÁÐÊý¤¬Å¬ÀÚ¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤ë´ð½à¤¬É¬Í×¤È¼çÄ¥¡£¸©¤Î¿½ÀÁÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸©¤Î¿½ÀÁ¤Ï1973Ç¯¤ÎÆüÊÆ¹ç°Õ¤¬º¬µò¡£ÊÆ·³»ÜÀßÆâ¤Ç´Ä¶±øÀ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¹çÍýÅªÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ê¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£