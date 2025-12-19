「テレ東 出川哲朗のプロ野球順位予想2025 答え合わせ大反省会／芸能界オールスター草野球2026」の番組公式Xが19日、更新。出演者が登場する写真を公開し、ネット上で話題となっている。

公式Xは「出川哲朗率いるテツローズ、2026年は有吉弘行『アリヨシズ』と 神宮球場でリアルガチ草野球 有吉を慕う超豪華スターが続々参戦！」とポスト。白基調の縦じまユニホームに袖を通す出川軍団と、白ベースに赤色のユニホームをまとう有吉軍団が神宮球場に集う写真も同時に公開。続けて「『芸能界オールスター草野球2026』2026年1月4日(日)午後2時プレイボール」と告知した。

集合写真の中には、足を切断した東京ダイナマイトのハチミツ二郎の姿があった。有吉軍団のユニホームをまとって車椅子姿で参加する姿が視認できる。ハチミツ二郎にとっては足切断後、初のテレビ復帰とみられる。

「出川哲朗のプロ野球順位予想2025 答え合わせ大反省会」は今月26日（金）午後11時から放送される。

ハチミツ二郎の登場に対し、Xでは「有吉さんの側近と太田プロ軍団に混じって二郎さんいるのアツすぎる」「今回は年明け放送！ハチミツさんも居る！」「チーム有吉ファミリー感がすごいメンツ」「これは絶対に見るやつ！ 二郎さんもいるし〜」などと書き込まれていた。

ハチミツ二郎をめぐっては、有吉が10月5日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」内で足の切断に言及していた。