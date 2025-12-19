芸能界でも密かな「人気モデル」に!?

歌手の倖田來未さんが2025年10月10日、自身のInstagramを更新。愛車との2ショットを公開し、話題となっています。

この投稿で倖田さんは、アイドルグループ「NEWS」のライブツアー「NEWS LIVE TOUR 2025 変身」の横浜アリーナ公演を観に行ったことを報告しました。

【画像】超カッコいい！ これが「倖田來未」の愛車「高級SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）

さらにツアートラックの前で撮影した写真を公開。「NEWSのライブってほんと元気出るんだよねー」とつづっています。

また、「グループって、素敵やなって心から思う人たちでした。ジェラシーさえ感じました」「また行きたい！って思ってもらえるライブに私もしなければと喝を入れられた気がしました」と、自身の活動にも刺激を与えられた心境を告白。

自ら愛車を運転する写真もアップされており、その姿はアーティストとしてこれから進むべき道を見据える彼女の姿勢と重なって見えました。

さて、気になるのはこのとき倖田さんが運転していたクルマです。

見たところ、彼女が乗っているのはレクサス「LX」の先代モデル、「LX570」のようです。

パッと見だとフルベージュの内装に思えなくもありませんでしたが、ドア下部に黒色が見える点から察すると、ベージュなのはシートの革部分だけのはず。あとの箇所は黒の配色になっていると推察できます。

ちなみに、2018年3月8日に放送されたバラエティ番組「櫻井・有吉THE夜会」（TBS系）では、お笑い芸人の渡辺直美さんも“免許取得後に初めて購入した愛車”としてLX570を披露。その際、渡辺さんは「どうしても乗りたくて3年間お金を貯めた、念願のクルマ」と口にしていました。もしかするとこのクルマ、芸能界で密かな人気を誇っているのかもしれません。

そんなLX570のベースとなっているのは、本格クロスカントリー四駆として有名なトヨタ「ランドクルーザー」。つまり、悪路をタフに走破できる性能を兼ね備えながら、レクサスらしい高級感を追求したモデルなのです。

ボディサイズは全長5080mm×全幅1980mm×全高1910mm と街なかではやや気を遣う大柄サイズですが、アクセルを積極的に踏めるオフロードに移動すれば、それがまったく気にならなくなるだけのポテンシャルを秘めています。

たとえば、「クロールコントロール」のスイッチを入れるとアクセルやブレーキの操作は電子制御に任せられ、ドライバーはハンドル操作に集中することが可能です。どんな悪路であっても楽に走行できるこの機能を、LX570は標準装備しています。

路面状況に応じて最適なトラクションコントロールを行う「マルチテレインセレクト」は、オフロードでこそ活きるシステム。また、死角の路面状況や車両下の様子は4つのカメラでサポートする「マルチテレインモニター」を使い確認すれば、危ない場所を簡単に避けることができます。

さらに、LX570のボディは悪路に強いラダーフレームを採用。タフな路面でもへこたれない強靭さを持っています。

もちろん、レクサスだけに内装は豪華な仕上がりです。

重厚なドアを開いて車内に乗り込むと、本革を採用したステアリングとシフトノブ、セミアニリン本革を使用したシート、重厚な金属と艶めいた本木目で構成されたインストゥルメントパネルなど、ラグジュアリーな室内空間が眼前に広がります。

エンジンは5.7リッターV型8気筒DOHC「3UR-FE型」ガソリンエンジンを搭載。2000rpmから最大トルクの約90％を発生させるパワーユニットは8速ATとの組み合わせによって、市街地では伸びやかな加速を、オフロードでは低・中速域での力強さを発揮します。

芸能界、エンターテイメント界は、おそらく険しい道の連続のはずです。

悪路を突き進む覚悟を持った倖田さんの愛車として、LX570は間違いなくお似合いだといえるでしょう。