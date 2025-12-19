◎全国の天気

北海道から九州にかけての広い範囲で晴れるでしょう。ただ、夕方以降、北海道や東北北部、九州は所々で雨が降りそうです。夜は西日本や三重県、北海道で雨や雪の所があるでしょう。なお、北日本では南よりの風が強まりそうです。

大掃除シーズンです。晴れる日におすすめの掃除は、水分が乾きやすいので拭き掃除。そして毛布やカーテンなど、普段あまり洗えない大きなものの洗濯もおすすめです。西日本では気温も上がりますので、水を使う作業を進めておくとよさそうです。

◎予想最高気温

前日より高い所が多く、東海と西日本は広く15℃以上となりそうです。名古屋は15℃、大阪は16℃、福岡は19℃で日差しが暖かいでしょう。関東は前日と同じくらいで、東京は12℃の予想です。新潟、金沢、長野は前日より5℃くらい高く、金沢は15℃でしょう。仙台は前日より4℃高い11℃、札幌は2℃の予想です。

◎週間予報・大阪〜那覇

20日(土)の日中は九州や沖縄で雨が降り出しそうです。雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。夜は中国、四国も雨となりそうです。近畿は21日(日)にまとまった雨となる見込みです。20日(土)・21日(日)は気温が高く、20℃くらいまで上がる所もありますが、週明けはまた寒さが戻りそうです。体調管理にお気をつけください。

◎週間予報・札幌〜名古屋20日(土)は天気が下り坂で、21日(日)にかけて各地で雨や雪となるでしょう。20日(土)は北海道も広く雨となり、雪解けが進みそうです。関東は20日(土)の夜から雨が降りだし、21日(日)は雨の一日となるでしょう。東京は20日(土)まで寒いですが、21日(日)は16℃まで上がり、寒さが少し緩みそうです。来週の24日(水)から25日(木)にかけても広い範囲で天気が崩れる予想です。