ダンサーで女優の菅原小春（33）が19日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。今年5月に結婚した俳優・黒田大輔（48）について語った。

同番組では、愛犬「パクチー」を連れて、夫妻でよく散歩をしていることを明かした菅原。結婚後のライフスタイルの変化を聞かれると、菅原は「結婚がどうこうっていうよりも」と前置きしながら、それまでの生活について「私は生活がダンスでしかなかったから、ダンスイコール生きるみたいな、ギスギスした」と振り返った。

しかし「ダンスしかないんだ私にはっていうことじゃなくて、朝の散歩が一番幸せというか」と告白。「ただ歩いてることとか、季節が変わっていくこととかをじっくり感じることをせずに踊ってきてしまったから、ただ歩いてることの幸せを感じられる」と明かした。

以前は常に何かを目標にして頑張っていたものの、「目標がなくても生きてるだけで十分だ、とても素晴らしい奇跡なんだっていうことを、彼と一緒にいるとよく感じる」と吐露。今は日常生活からインスピレーションを感じるという菅原だったが、「黒田さんがもともとそういうタイプ？」と聞かれると、菅原は「黒田さんは散歩しすぎて、歩きすぎじゃないかなっていうぐらい歩いてる」といい、「8時間とか」と明かすと共演者からは驚きの声が。「ヒマですよね」と笑っていた。