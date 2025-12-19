¡Ú¹ÈÇò¡Û¶ÊÌÜÈ¯É½¡¡LiSA¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×SP±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¡¡ÊüÁ÷100Ç¯ÆÃÊÌ¤â¡Ä´ë²è¾ÜºÙ
NHK¤Ï19Æü¡¢¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î¶ÊÌÜ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ï¡¢¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÀáÌÜ¤Î¹ÈÇò¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î100Ç¯¤âÁÇÅ¨¤Ê²»³Ú¤¬»ä¤¿¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¶É¤Ïº£Ç¯¤Î¼ç¤Ê¸«¤É¤³¤í¤òÈ¯É½¡£°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¢§King¡õPrince¡ÖWhat We Got¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤ò¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥ß¥Ë¡¼¤ÈSP¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ª¡¡King¡õPrince¤¬¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¿·¤¿¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¶Ê¤Ç¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡¢¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¢§µ×ÊÝÅÄÍø¿¡¡1986Ç¯È¯É½¤Î¡ÖMissing¡×¡¢1996Ç¯Âç¥Ò¥Ã¥È¤Î¡ÖLA¡¦LA¡¦LA LOVE SONG¡×¡¢¤µ¤é¤Ëº£Ç¯È¯É½¤Î¡Ö1, 2, Play¡×¡£40¼þÇ¯¤ÎÎò»Ë¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤Ë¤·¡¢35Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ÈÇò¤ÇÆÏ¤±¤ë
¢§ÊüÁ÷100Ç¯¡¡¹ÈÇòÆÃÊÌ´ë²è¡¦ºæÀµ¾Ï¤¬¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ä¤Ê¤°¡ÈÀ±3¤Ä¡ª¡É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶ÊSP¥á¥É¥ì¡¼¡ª¡¡ºæÀµ¾Ï¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤é¤ÐÎø¿Í¡ÊºæÀµ¾Ï¡Ë¡Á¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ó¡Ê¥¶¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¹¡Ë¡Á¥â¥ó¥¡¼¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ê¥´¥À¥¤¥´¡Ë¡Á¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª¡ÊºæÀµ¾Ï¡õRockon Social Club¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òRockon Social Club¤È¤È¤â¤Ë¥á¥É¥ì¡¼¤Ç
¢§TUBE¡Ö¹ÈÇò¡¡²Æ¤Î²¦ÍÍ¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ç¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤ò¡Ö²Æ¡×¤Ë¡ª¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¡£ÆüËÜ¤Î²Æ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿4¿Í¤¬¡Ö¹ÈÇò¡¡²Æ¤Î²¦ÍÍ¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ë¡£¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤ä¡¢½Ð¾ì²Î¼ê¤â»²²Ã¤¹¤ë
¢§Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡ßÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ª¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡ª¡¡Å·Æ¸¤è¤·¤ß¤È¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤¬¶¦±é¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ª¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î²ÖÆ»¡¡¡Á¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥À¥ó¥¹SP¡Á¡×¤ÈÂê¤·¤ÆFRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¤â¥À¥ó¥¹¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë
¢§¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡ßÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎSP¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ªÌ¤¸ø³«¤Î¥¢¥Ê¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤â¡ª¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤ò²Î¤¦É×ÉØ¥Ç¥å¥ª¡£¥Ò¥í¥¤¥óüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¥Ø¥Ö¥óÌò¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë
¢§ÊüÁ÷100Ç¯¡¡¹ÈÇòÆÃÊÌ´ë²è¡¦É¹Àî¤¤è¤·¡¡·É°¦¤¹¤ëÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Î±ÇÁü¤È¶¦¤ËÁ÷¤ëSP¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª¡¡É¹Àî¤¤è¤·¤¬¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î¡Ö°¦»¸»¸¡×¤òÈäÏª¡£¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î²Î¾§±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ëü´¶¤Î»×¤¤¤ò¤³¤á¤ë
¢§¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡¡¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¤Î½÷²¦¡¢¡Ö±é²Î¡ß¥É¥ß¥Î¡×¤Ç2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ª¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢¡Ö±é²Î¥É¥ß¥Î¡×¤Ç¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡¢Âçºå¤Î¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£¥É¥ß¥ÎÅÝ¤·¤Ç¡¢2025Ç¯¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¢§LiSA¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¤ª¤¯¤ë¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×¡¡±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ¡¡Âè°ì¾Ï¡¡àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×¤òÈäÏª¡£¹ÈÇò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤±¤Î¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤â