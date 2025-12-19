吉本芸人「最悪や」ゴルフ場でこすられた愛車公開「気の毒すぎる」「派手にやられましたね」と同情の声
【モデルプレス＝2025/12/19】元お笑いコンビ「プラス・マイナス」の兼光タカシが12月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。愛車に付けられた傷を公開し、話題を呼んでいる。
兼光は「ゴルフ場で車こすられててんけど…最悪や」とつづり、ゴルフ場を訪れた際の出来事を報告。「誰や！！！！」と続けて、ボディに傷が入った愛車の写真を公開している。
この投稿に、フォロワーからは「びっくり」「これはひどい」「気の毒すぎる」「派手にやられましたね」「犯人見つかりますように」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
