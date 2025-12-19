【低気圧と前線】土曜の夜に九州を通過

低気圧が前線を伴って、対馬海峡と九州南部を進む見込みです。土日は広く雨が降るでしょう。雨が少ない状態が続いていましたので、植物にとっては「恵みの雨」になりそうです。

雨シミュレーション２０日（土）～２１日（日）

九州南部では２０日（土）昼前から、九州北部は２０日（土）昼過ぎから雨が降り出しそうです、活発な雨雲も予想されています。画像で確認できます。

寒気のシミュレーション２０日（土）～２１日（日）

上空１５００mには、寒気ではなく ”暖気” が流れ込んでくるため、この土日は気温が今の時季としては高くなるでしょう。画像で確認できます。

九州地方 各都市の週間予報（２０日（土）～２６日（金））

各県につき５か所ずつ掲載しています。福岡県の場合、福岡・北九州・飯塚・久留米・大牟田です。

２４日（水）クリスマスイブは「くもり一時雨」または「くもりときどき雨」予報が多くなっていますが、気温が高いため「雪」に変わることはなさそうです。

