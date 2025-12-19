土日は全国的に天気崩れる

気象庁によると、きょう19日は北日本の一部などを除いて比較的穏やかな天気となりますが、あす20日から21日にかけては全国的に天気が崩れ、荒れた天気となるおそれがあります。

＜きょう19日の天気＞

本州付近は高気圧に覆われて晴れる所が多いでしょう。一方で、北海道では低気圧の影響で風が強く、波の高い状態が続く見込みです。また、沖縄の先島諸島では、暖かく湿った空気が流れ込むため、激しい雨に注意が必要です。

＜あす20日（土）～あさって21日（日）の天気＞

あす以降は、低気圧や前線が日本付近を通過するため、西日本から北日本の広い範囲で天気が崩れるでしょう。 特に注意が必要なのが、この時期としては珍しい「暖かく湿った空気」の流入です。

21日にかけて、西日本や北日本では雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうにも注意してください。

＜雪解けによる災害に警戒＞

上空には平年より10度から15度も高い暖気が流れ込みます。この暖かさと雨の影響で、北日本から東日本の積雪が多い地域では、急速に雪解けが進む見込みです。 「なだれ」や、雪解け水による「川の増水」、「低い土地の浸水」のおそれがあります。

週末は海も荒れ模様となりますので、強風や高波にも注意してください。

ポイント：季節外れの暖気流入

週末は低気圧や前線に向かって、非常に暖かい空気が流れ込みます。気温が上昇し、雨風が強まるため、冬の嵐というよりは「春の嵐」のような状態となりそうです。

警戒が必要なエリアと期間

沖縄・先島諸島：21日にかけて、雷を伴った激しい雨や突風に注意。

西日本～北日本：20日～21日にかけて、広い範囲で大気の状態が不安定になります。

・土砂災害・浸水：雷を伴う大雨による災害に注意・警戒してください。

・激しい突風：落雷、竜巻、降ひょうに注意が必要です。

積雪地では「なだれ・融雪」のおそれ

北日本から東日本の雪が積もっている地域では、季節外れの暖かさ（平年より上空気温が10～15℃高い）とまとまった雨で、「なだれ」「河川の増水」「道路の冠水」がおきるおそれがあります。

雨・風シミュレーション19日（金）～21日（土）

