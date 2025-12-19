パリ五輪柔道女子４８キロ級金メダリストの角田夏実が１８日、ＴＢＳ系で放送された「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」に出演。木更津総合女子柔道部と対戦し見事に５人抜きを達成。ファンの反響を呼んだ。

茂原北陵の初心者部員に扮し、特殊メイク＆マスク、白帯姿に扮した角田。練習段階で「ビックリしてもらおうかなと思います」と鮮やかに巴投げを決めると、部員が泣き出すシーンもあった。

木更津総合は千葉県内でも屈指の強豪で、全日本強化指定選手も在籍。角田はストレッチで「初心者なんで…」と相手をあざむき、打ち込みでは「何をやっていいかわからない」とイスに座って見学していた。

団体戦がスタートすると、相手の先鋒が４人抜きで数合わせ大将という設定の角田が畳の上へ。スタッフから「最初は巴投げを封じて」という中、小内刈りから寝技で一本勝ち。次鋒戦もガチで序盤から圧倒し、解説のウルフ・アロンが「もう巴投げかけてないだけじゃん」と苦笑いした。謎の技で一本勝ちを収めると「コレ決まり技、体幹です。うちらの業界、よくわからない技は隅落としと言われるんですけど」と評した。

中堅戦は必殺技の巴投げを解禁し、そこから腕ひしぎ十字固めで鮮やかな一本勝ち。ここで高校生たちも「角田夏実じゃね？」と気づいた。副将戦も巴投げで技ありを奪ったが、寝技を耐えられてついにマスクを外した。

相手から歓声が上がり、これにウルフは「漫画とかで悟空が重りを外すじゃないですか。あれと同じ」と解説。「もう全力でいきます」と角田は副将戦も突破し、いよいよ大将戦へ。角田が技ありのポイントを奪うと、最後は不利な体勢から巴投げを決めて合わせ技一本。途中で特殊メイクに使ったシリコンが外れる崩壊劇もありながらの激闘を見せ、最後は五輪王者の底力を見せた。

ガチの戦いぶりに視聴者から「柔道好きになった」「角田夏実カッコいい しかし五輪金メダリストの角田さんに負けて本気で悔しがる高校生も気持ちで負けて無かったのは凄い」「角田夏実の柔道久々に見た」「角田夏実選手やっぱり好きすぎる」「ヤバい！！角田夏実すごい！！！」「かっこよすぎて惚れそう」と反響の声があがっていた。