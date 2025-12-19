学生時代の恋愛は、大人になった今でも鮮明に覚えているのではないでしょうか？ 楽しかった思い出以外にも、失恋したことやショックを受けたことなど様々な経験をしてきたことでしょう。今回は、告白されると期待していたのにあっけなく失恋した話をご紹介いたします。

好きな人がいることが判明

「専門学校時代、同じコースの男の子に片思いしていました。普段ほかの友人も含めた5人で一緒にいるのですが、よく遊んでたらいつのまにか好きになってしまったんですよね。ある日、その子に呼び出されて『これってもしかして……』と告白されるのかと期待していたんです。

なにやらかしこまった感じで言いにくそうにしてたので、ドキドキしながら待っていると『今度デートすることになったんだ！』と言われてあ然……。話を聞くと、バイト先の先輩を好きになってデートに誘ったらOKをもらえたらしいです。私の恋はその時点で終了……。思いを伝えることもなくあっけなく終わりましたね」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 好きな人にフラれるのもつらいですが、なにもせずに失恋するのが一番ショックかもしれません。こうなったら今まで通り、友達として関係を維持するしかないですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。