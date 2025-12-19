【前世魔王、今世勇者の指南役 ～生まれ変わった転生魔王は衰退した世界で新たな勇者を教育する～】 12月19日配信開始

CLLENNは、12月19日より、マンガ「前世魔王、今世勇者の指南役 ～生まれ変わった転生魔王は衰退した世界で新たな勇者を教育する～」の先行配信をピッコマにて開始した。

本作は原作・すかいふぁーむ氏、作画・細川 忠孝氏による作品。人間に転生した魔王・メルクは、かつての勇者・ユキナの「次の勇者を育てて欲しい」という願いを受けて弟子を育てていた。最後の弟子を勇者学院に送り出し、余生を過ごそうとしていたメルクだったが、学院講師として呼び出され……。

【あらすじ】

「次の勇者を育てて欲しいんだ」――かつての勇者・ユキナが最期に残した願いを受け取ったのは、長きに渡る宿敵である魔王・メルクであった。時は流れ、人間に転生したメルクは、片田舎でひっそりと弟子たちを育て暮らしていた。そして最後の弟子である、アリィとミレノを王都にある勇者教育機関「アークレスト勇者学院」に送り出し、人間としての余生を過ごそうとしていたが…突如、勇者学院の講師としてメルクが呼び出されてしまうことに。果たして、ユキナを越える勇者を育てることができるのか！？ 元魔王の勇者育成譚、ここに開幕！

(C)すかいふぁーむ・細川 忠孝／CLLENN

