カリー以来の珍事…NCステイト大のポール・マクニールJr.が3P成功11本で47得点を奪取

12月18日（現地時間17日、日付は以下同）。ノースカロライナ・ステイト大学（以降NCステイト大）が、ホームのレノボ・センターでテキサス・サザン大学を相手に108－72で快勝し、今シーズンの戦績を8勝4敗とした。

この試合、NCステイト大ではポール・マクニールJr.が大暴れ。14日のカンザス大学戦で4得点に終わっていた男は、序盤からリズムよくショットを沈めていき、約27分のプレータイムで圧巻の47得点10リバウンドを奪った。

キャリアハイの得点をたたき出した2年目のウイングは、この試合で3ポイントシュートを17投中11本、成功率64.7パーセントで決め切ったほか、12本のフリースローをすべて成功。

オフェンシブ・リバウンド時のこぼれ球や味方のスクリーンなど、オープンで放ったショットもあったとはいえ、試合をとおして面白いように長距離砲を決め続けてみせた。

『OptaSTATS』によると、NCAAのディビジョンⅠとNBAにおいて、直近30年間に延長なしのレギュレーションで45得点、10リバウンド、3ポイント成功10本をクリアしたのはマクニールJr.がわずか2人目だという。

もう1人はゴールデンステイト・ウォリアーズのステフィン・カリー。2025年4月2日のメンフィス・グリズリーズ戦で、NBAのスーパースターは36分31秒をプレーして52得点10リバウンドに8アシスト5スティールをマーク。しかも3ポイントは20本放って12本（成功率60.0パーセント）も沈めていた。

約8カ月間で2人の選手が驚異的なスタッツラインをクリアすることとなった。なお、マクニールJr.は今シーズンここまで12試合に出場し、平均25.5分13.9得点4.4リバウンドに3ポイント成功率41.2パーセント（平均2.9本成功）を残している。



Paul McNeil Jr. of @PackMensBball is the second Division I or NBA player in the last 30 years to have 45+ points, 10+ rebounds & 10+ threes made in a non-overtime game.

The other was Stephen Curry on April 1, 2025. pic.twitter.com/aQMWdu4R8F

- OptaSTATS (@OptaSTATS) December 18, 2025

