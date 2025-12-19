ベステラが４日ぶり反発、光洋機械産業と戦略的パートナーシップ契約締結で合意 ベステラが４日ぶり反発、光洋機械産業と戦略的パートナーシップ契約締結で合意

ベステラ<1433.T>が４日ぶりに反発している。この日、総合バッチャプラント（コンクリート生産プラント）メーカーである光洋機械産業（大阪市中央区）と、海外プラントへの解体ビジネス展開に関する戦略的パートナーシップの契約締結について合意したと発表しており、好材料視されている。



ベステラのプラント設備解体の独自のエンジニアリング技術や施工管理力と、光洋機械産業の持つコンクリート生産プラント、骨材生産プラント、ミキサなどの機械輸出に代表される計画力、国際的機動力を組み合わせることで、海外プラントへの質の高い解体ビジネス展開を進めるという。また、提携当初は光洋機械産業がシンガポールで展開する仮設事業に、ベステラのプラント解体のエンジニアリングなどのノウハウを提供し、同地域でのプラント設備の解体・更新需要に対して戦略的な事業展開を進めるとしている。



出所：MINKABU PRESS