コーセル<6905.T>が後場一段安となっている。午前１１時３０分ごろ、２６年５月期の連結業績予想について、売上高を３３３億２５００万円から２４１億１９００万円（前期比１０．８％減）へ、営業損益を２６億２６００万円の黒字から８億１４００万円の赤字（前期６億２８００万円の黒字）へ、最終利益を１９億７００万円から３０００万円（同１億１３００万円の赤字）へ下方修正したことが嫌気されている。顧客の在庫消化が鈍く受注回復時期が後ろ倒しとなったことで、上期業績が大幅な計画未達となったことが要因としている。



同時に発表した１１月中間期決算は、売上高１１１億３４００万円（前年同期比２５．０％減）、営業損益６億５９００万円の赤字（前年同期６億３４００万円の黒字）、最終損益６００万円の赤字（同２億７８００万円の黒字）だった。一部半導体製造装置向けは在庫消化が進んだものの、ＦＡ・医療・計測機器関連は顧客の在庫消化が遅れ売り上げが低調に推移。米国の関税政策の影響や中国景気の低迷長期化による先行き不透明感も響いたという。



出所：MINKABU PRESS