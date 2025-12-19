【食べる養生スープ】とりむね✕ごまが体を潤す。トロリおいしい「とりたま中華スープ」
〆まで食べても400kcal台！白菜の甘味が引き立つ「豚肉と白菜の中華風重ね蒸し鍋」
なんとなく疲れやだるさが抜けない--そんなときは、普段口にしているものを見直してみませんか。
料理人・たかせさと美さんが提案するのは、一度にさまざまな栄養が摂れる滋養スープ。元気がほしいときはたんぱく質がしっかり摂れる肉や魚介のスープ、体を休めたい日は胃に負担をかけない軽めのスープなど、グルテンフリーと薬膳の知恵が詰まったレシピを教えてくれます。おかずを何品も作らなくても、ひと品で栄養たっぷり、しかもおいしい！ 身近な食材を煮るだけの手軽さも魅力です。
※本記事はたかせ さと美著の書籍『食べる養生スープ 簡単なのに、びっくりするほど染み渡る』から一部抜粋・編集しました。
■とりたま中華スープ
とり肉に塩こうじと片栗粉をもみ込み、とろみも加わって、するっとすいすい食べやすいスープです。
材料（2人分）
とりむね肉……160g
塩こうじ……大さじ1
片栗粉……大さじ1
卵……1個
えのきだけ……1/2袋（50g）
もやし……1/2袋（100g）
細ねぎ……2本
にんにく（薄切り）……1/2片
煮干し……2匹（4g）
水……400ml
塩……小さじ1/2
白すりごま……小さじ1
ごま油……小さじ1
作り方
1 煮干しは下処理（※）をして鍋に入れ、分量の水を加えて浸す。
※煮干しの下処理：頭と内臓を取り除き、身の部分を使う。
2 とり肉は1cm厚さのそぎ切りにし、塩こうじをもみ込む。えのきだけは3cm長さに切る。もやしはしっかり洗い、水気をきる。細ねぎは1cm長さに切る。
3 1ににんにく、えのきだけ、塩を加えて中火にかける。煮立ったら、とり肉に片栗粉をまぶして加える。再び煮立ったらアクを除く。
4 もやしを加えて再び煮立ったら、卵を溶きほぐして回し入れ、火を止める。すりごま、ごま油を加える。器に盛り、細ねぎを添える。
薬膳MEMO
とりむね肉とごまは美肌効果が期待できる食材です。組み合わせることで、肌がしっとりするように感じられます。
■レシピを参考にするときは
・卵はM玉（正味約50g）を使用しています。
・煮干しや昆布は取り出さずにスープの具材として食べることをおすすめします。
著＝たかせ さと美、撮影＝広瀬貴子／『食べる養生スープ 簡単なのに、びっくりするほど染み渡る』