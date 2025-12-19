トロリおいしい「とりたま中華スープ」


なんとなく疲れやだるさが抜けない--そんなときは、普段口にしているものを見直してみませんか。

料理人・たかせさと美さんが提案するのは、一度にさまざまな栄養が摂れる滋養スープ。元気がほしいときはたんぱく質がしっかり摂れる肉や魚介のスープ、体を休めたい日は胃に負担をかけない軽めのスープなど、グルテンフリーと薬膳の知恵が詰まったレシピを教えてくれます。おかずを何品も作らなくても、ひと品で栄養たっぷり、しかもおいしい！　身近な食材を煮るだけの手軽さも魅力です。

かつて体の不調に悩んだたかせさんが、自身の経験から編み出した体にやさしいスープ、ぜひお試しください。

※本記事はたかせ さと美著の書籍『食べる養生スープ 簡単なのに、びっくりするほど染み渡る』から一部抜粋・編集しました。

■とりたま中華スープ

とり肉に塩こうじと片栗粉をもみ込み、とろみも加わって、するっとすいすい食べやすいスープです。

材料（2人分）

とりむね肉……160g

　塩こうじ……大さじ1

　片栗粉……大さじ1

卵……1個

えのきだけ……1/2袋（50g）

もやし……1/2袋（100g）

細ねぎ……2本

にんにく（薄切り）……1/2片

煮干し……2匹（4g）

水……400ml

塩……小さじ1/2

白すりごま……小さじ1

ごま油……小さじ1

作り方

1　煮干しは下処理（※）をして鍋に入れ、分量の水を加えて浸す。

※煮干しの下処理：頭と内臓を取り除き、身の部分を使う。

煮干しの下処理


2　とり肉は1cm厚さのそぎ切りにし、塩こうじをもみ込む。えのきだけは3cm長さに切る。もやしはしっかり洗い、水気をきる。細ねぎは1cm長さに切る。

3　1ににんにく、えのきだけ、塩を加えて中火にかける。煮立ったら、とり肉に片栗粉をまぶして加える。再び煮立ったらアクを除く。

4　もやしを加えて再び煮立ったら、卵を溶きほぐして回し入れ、火を止める。すりごま、ごま油を加える。器に盛り、細ねぎを添える。

薬膳MEMO

とりむね肉とごまは美肌効果が期待できる食材です。組み合わせることで、肌がしっとりするように感じられます。

■レシピを参考にするときは

・卵はM玉（正味約50g）を使用しています。

・煮干しや昆布は取り出さずにスープの具材として食べることをおすすめします。

著＝たかせ さと美、撮影＝広瀬貴子／『食べる養生スープ 簡単なのに、びっくりするほど染み渡る』