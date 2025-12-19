焼き野菜とそぼろみそのグラタン仕立て


【おもてなしレシピ】ほったらかしで作る、「豚肩ロースとりんごの白ワイン蒸し」

年末年始の楽しみといえば、おいしい料理。せっかくなら華やかで、お店のような一皿を楽しみたい！という方のために、意外に簡単につくれるビストロレシピをご紹介します。下ごしらえをしたら、後は鍋やオーブンにおまかせ！ほったらかすだけで、特別な料理のできあがりです。

おもてなしにもぴったりの、SNSで人気の料理研究家Makoさんのレシピを紹介します。

※本記事はMako著の書籍『オーブン＆鍋でほったらかし！ くいしんぼうの幸せレシピ』から一部抜粋・編集しました。

野菜の甘みと香ばしさが広がり、そぼろみそのコクが重なります


■焼き野菜とそぼろみそのグラタン仕立て

◆材料（2人分）

豚ひき肉……150g

なす……1 本（1cm幅の輪切り）

れんこん……1 節（半月切り、または輪切り）

かぶ……1 個（くし形切り）

赤パプリカ……1/2 個（ひと口大に切る）

にんにく……1 片（みじん切り）

A 酒、みりん、白みそ……各大さじ1

　しょうゆ……小さじ1

ごま油……大さじ1

ピザ用チーズ……60g

白すりごま……小さじ2

小ねぎ……適量（小口切り）

◆作り方

1. フライパンにごま油を熱し、すべての野菜を入れて両面がこんがりとするまで中火で焼く。耐熱皿に並べ入れる。

2. 1のフライパンににんにくを入れ、香りが立つまで弱火で炒める。ひき肉を加え、肉の色が変わるまで中火で炒め、A を加えて炒め煮にする。

3. 1の耐熱皿の野菜の上に2 とピザ用チーズをのせ、白すりごまをふる。

4. 220℃に予熱したオーブンで8〜10分、チーズが溶けて焼き色がつくまで焼く。

＜以下の加熱方法でもOK＞

・オーブントースター（1000W）… 6〜8分加熱する。

5. 小ねぎをふる。

※加熱時間は、オーブントースターは 1000Wを基準にしています。機種やメーカーによって異なりますので、様子を見ながら加熱してください。

著＝Mako／『オーブン＆鍋でほったらかし！ くいしんぼうの幸せレシピ』