年末年始の楽しみといえば、おいしい料理。せっかくなら華やかで、お店のような一皿を楽しみたい！という方のために、意外に簡単につくれるビストロレシピをご紹介します。下ごしらえをしたら、後は鍋やオーブンにおまかせ！ほったらかすだけで、特別な料理のできあがりです。
おもてなしにもぴったりの、SNSで人気の料理研究家Makoさんのレシピを紹介します。
■焼き野菜とそぼろみそのグラタン仕立て
◆材料（2人分）
豚ひき肉……150g
なす……1 本（1cm幅の輪切り）
れんこん……1 節（半月切り、または輪切り）
かぶ……1 個（くし形切り）
赤パプリカ……1/2 個（ひと口大に切る）
にんにく……1 片（みじん切り）
A 酒、みりん、白みそ……各大さじ1
しょうゆ……小さじ1
ごま油……大さじ1
ピザ用チーズ……60g
白すりごま……小さじ2
小ねぎ……適量（小口切り）
◆作り方
1. フライパンにごま油を熱し、すべての野菜を入れて両面がこんがりとするまで中火で焼く。耐熱皿に並べ入れる。
2. 1のフライパンににんにくを入れ、香りが立つまで弱火で炒める。ひき肉を加え、肉の色が変わるまで中火で炒め、A を加えて炒め煮にする。
3. 1の耐熱皿の野菜の上に2 とピザ用チーズをのせ、白すりごまをふる。
4. 220℃に予熱したオーブンで8〜10分、チーズが溶けて焼き色がつくまで焼く。
＜以下の加熱方法でもOK＞
・オーブントースター（1000W）… 6〜8分加熱する。
5. 小ねぎをふる。
※加熱時間は、オーブントースターは 1000Wを基準にしています。機種やメーカーによって異なりますので、様子を見ながら加熱してください。
著＝Mako／『オーブン＆鍋でほったらかし！ くいしんぼうの幸せレシピ』