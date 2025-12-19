「えびと白菜のグラタン」


【白菜使い切り】白ご飯にもあう白菜レシピ「和風ビッグロール白菜」

旬を迎えた白菜。安くなっていたり、旬の味を楽しみたくて、1玉買ったのはいいけれど…使い切れない！そんなときにお役立ちの白菜使い切りレシピをご紹介。

ビタミンCやカルシウム、カリウムなど栄養たっぷりの白菜。食べ応えのわりに低カロリーなので、ダイエットのお供にもぴったりです。レシピを参考に、白菜をまるごと味わってください！

※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『安うま食材使いきり！vol.15　もっと！白菜使いきり！』から一部抜粋・編集しました

ホワイトソースが白菜にからんでとろ〜り


■えびと白菜のグラタン

◆材料（2人分）

白菜　1/8株

しめじ　1パック

えび　6尾

バター　大さじ2

小麦粉　大さじ3と1/2

牛乳　2カップ　

塩　小さじ1/2

こしょう　少々

パン粉、粉チーズ　各大さじ1

◆作り方

1　白菜は縦半分に切って3〜4cm長さに切る。しめじはほぐす。えびは殻をむいて尾と背わたを除き、半分に切る。

2　フライパンに白菜、水70mlを入れてふたをし、中火にかける。煮立ったら弱めの中火にし、5〜6分蒸し煮にする。白菜がしんなりしたら、しめじ、えびを加えて再び約2分蒸し煮にする。

3　えびの色が変わったらボウルに重ねたざるにあけ、蒸し汁と分ける。蒸し汁は1/2カップになるよう、足りなければ水を足す。

4　フライパンをきれいにし、バターを弱火で溶かす。小麦粉を加えて混ぜながら炒める。フツフツしてきたら火を止め、牛乳、蒸し汁を加える。

5　再び中火にかけ、よく混ぜながら煮立て、なめらかになったら3の具材を加えて、塩、こしょうで調味する。

6　耐熱容器に入れ、パン粉、粉チーズをふり、オーブントースターで約7分、焼き色がつくまで焼く。

［1人分258kcal　塩分1人分1.5g］

編集＝レタスクラブ編集部／『安うま食材使いきり！vol.15　もっと！白菜使いきり！』