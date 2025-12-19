【白菜使い切り】とろ〜りあったか「えびと白菜のグラタン」
旬を迎えた白菜。安くなっていたり、旬の味を楽しみたくて、1玉買ったのはいいけれど…使い切れない！そんなときにお役立ちの白菜使い切りレシピをご紹介。
ビタミンCやカルシウム、カリウムなど栄養たっぷりの白菜。食べ応えのわりに低カロリーなので、ダイエットのお供にもぴったりです。レシピを参考に、白菜をまるごと味わってください！
※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『安うま食材使いきり！vol.15 もっと！白菜使いきり！』から一部抜粋・編集しました
■えびと白菜のグラタン
■ホワイトソースが白菜にからんでとろ〜り
◆材料（2人分）
白菜 1/8株
しめじ 1パック
えび 6尾
バター 大さじ2
小麦粉 大さじ3と1/2
牛乳 2カップ
塩 小さじ1/2
こしょう 少々
パン粉、粉チーズ 各大さじ1
◆作り方
1 白菜は縦半分に切って3〜4cm長さに切る。しめじはほぐす。えびは殻をむいて尾と背わたを除き、半分に切る。
2 フライパンに白菜、水70mlを入れてふたをし、中火にかける。煮立ったら弱めの中火にし、5〜6分蒸し煮にする。白菜がしんなりしたら、しめじ、えびを加えて再び約2分蒸し煮にする。
3 えびの色が変わったらボウルに重ねたざるにあけ、蒸し汁と分ける。蒸し汁は1/2カップになるよう、足りなければ水を足す。
4 フライパンをきれいにし、バターを弱火で溶かす。小麦粉を加えて混ぜながら炒める。フツフツしてきたら火を止め、牛乳、蒸し汁を加える。
5 再び中火にかけ、よく混ぜながら煮立て、なめらかになったら3の具材を加えて、塩、こしょうで調味する。
6 耐熱容器に入れ、パン粉、粉チーズをふり、オーブントースターで約7分、焼き色がつくまで焼く。
［1人分258kcal 塩分1人分1.5g］
編集＝レタスクラブ編集部／『安うま食材使いきり！vol.15 もっと！白菜使いきり！』