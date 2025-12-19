名古屋で「Hello Kitty展」を開催！中京テレビの番組キャラとのコラボグッズを販売
中京テレビ放送が放送する朝の情報番組「あさドレ♪」は、12月19日〜2026年2月15日の期間に金山南ビル美術館棟（旧・名古屋ボストン美術館、愛知県名古屋市）にて開催される「Hello Kitty展-わたしが変わるとキティも変わる- 名古屋会場」において、会場内限定でコラボレーショングッズを販売する。
「Hello Kitty展-わたしが変わるとキティも変わる-」は、サンリオの人気キャラクターである「ハローキティ」の、50周年を記念した展覧会。「キティとわたし」の50年をテーマに、ハローキティだけが持つユニークさをひも解く、さまざまなテーマの展示コーナーが登場する。
名古屋会場の開館時間は10〜18時（17時30分最終入場）で、12月30日〜2026年1月2日の期間は休館となる。日時指定入場券・平日入場券の料金は、一般が2000円、高校生・大学生が1500円、中学生・小学生が1000円。グッズ付き入場券は3000円。
「あさドレ♪」とのコラボレーショングッズは、同番組のキャラクター「あさドレ♪ちゃん」とハローキティの特別コラボデザインを採用し、計4種類を用意する。名古屋会場でしか手に入らない限定デザインで、「Hello Kitty展」での番組とのコラボグッズ販売は、今回が全国初となる。
コラボレーショングッズのラインアップは以下の通り。
いずれも数量限定で、なくなり次第終了。
