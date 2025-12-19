13時の日経平均は593円高の4万9594円、ＳＢＧが201.56円押し上げ 13時の日経平均は593円高の4万9594円、ＳＢＧが201.56円押し上げ

19日13時現在の日経平均株価は前日比593.28円（1.21％）高の4万9594.78円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1187、値下がりは349、変わらずは66と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を201.56円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が128.35円、東エレク <8035>が93.26円、フジクラ <5803>が23.57円、中外薬 <4519>が18.95円と続く。



マイナス寄与度は15.88円の押し下げでコナミＧ <9766>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が10.7円、任天堂 <7974>が9.69円、京セラ <6971>が8.42円、日東電 <6988>が7.86円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、情報・通信、建設、機械と続く。値下がり上位にはその他製品、海運、水産・農林が並んでいる。



※13時0分8秒時点



株探ニュース

