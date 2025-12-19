¡Ú¹ÈÇò¡Ûº£Ç¯¤â¤±¤ó¶Ì&¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡¡»°»³¤Ò¤í¤·¡Ö¼òÅô¤ê¡×¡¢¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯¡×¤ÇÄ©Àï
¡¡NHK¤Ï19Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¶ÊÌÜ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Âç¤ß¤½¤«¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±é²Î²Î¼ê¤Î»°»³¤Ò¤í¤·¡Ê45¡Ë¤Î¤±¤ó¶Ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ê52¡Ë¤Î¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òº£Ç¯¤â¹Ô¤¦¡£
¡¡»°»³¤Î¶ÊÌÜ¤Ï¡Ö¼òÅô¤ê¡ÁÂè9²ó¡¡¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤±¤ó¶Ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï2017Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç9²óÌÜ¡£Âç¤ß¤½¤«¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï128¿Í¤Ç¡Ö¤±¤ó¶Ì¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¡×¤ËÄ©Àï¤·¡¢¸«»öÀ®¸ù¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎµÏ¿¹¹¿·¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö±é²Î¡ß¥É¥ß¥Î¡×¤Ç¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¿å¿¹¤«¤ª¤ê¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÏÂçºå¤Î¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯ ¡Á¹ÈÇò¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ 2025¡Á¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¥É¥ß¥ÎÅÝ¤·¤Ç2025Ç¯¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£µîÇ¯¤Ï¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎËÙÊÆÍºÅÍ¤¬¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¢¡¹ÈÁÈ¡Ê¸Þ½½²»½ç¡¢¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï½Ð¾ì²ó¿ô¡Ë
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É ¡Ê½é¡Ë³×Ì¿Æ»Ãæ ¡Ý On The Way
¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó ¡Ê7¡Ë¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥Ù¥ë¥È
ILLIT ¡Ê2¡ËAlmond Chocolate
´öÅÄ¤ê¤é ¡Ê½é¡ËÎøÉ÷
ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê ¡Ê48¡ËÅ·¾ë±Û¤¨
´äºê¹¨Èþ ¡Ê15¡ËÀ»Êì¥Þ¥É¥ó¥Ê¤¿¤Á¤Î¥é¥é¥Ð¥¤
AKB48 ¡Ê13¡ËAKB48 20¼þÇ¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
aespa ¡Ê½é¡ËWhiplash
CANDY TUNE ¡Ê½é¡ËÇÜÇÜFIGHT!
ºäËÜÅßÈþ ¡Ê37¡ËÌëºù¤ª¼·
郄¶¶¿¿Íü»Ò ¡Ê7¡ËÅí¿§ÅÇÂ©
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê ¡Ê½é¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊSP¥á¥É¥ì¡¼¡ÖNG¡×¡ÖSAD SONG¡×
Å·Æ¸¤è¤·¤ß ¡Ê30¡Ë¤¢¤ó¤¿¤Î²ÖÆ» ¡Á¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥À¥ó¥¹SP¡Á
ÇµÌÚºä46 ¡Ê11¡ËSame numbers
HANA ¡Ê½é¡ËROSE
Perfume ¡Ê17¡ËPerfume Medley 2025¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¡Ê½é¡Ë¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê
FRUITS ZIPPER ¡Ê½é¡Ë¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í
MISIA ¡Ê10¡ËMISIA¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
¿å¿¹¤«¤ª¤ê ¡Ê23¡ËÂçºåÎø¤·¤º¤¯ ¡Á¹ÈÇò¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡Á
LiSA ¡Ê4¡Ë»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±
¢¡ÇòÁÈ
&TEAM ¡Ê½é¡ËFIREWORK
ORANGE RANGE ¡Ê3¡Ë¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ
King ¡õ Prince ¡Ê6¡ËWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á
µ×ÊÝÅÄÍø¿ ¡Ê2¡Ë¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡Ö1, 2, Play¡×¡ÖMissing¡×¡ÖLA¡¦LA¡¦LA LOVE SONG¡×
¶¿¤Ò¤í¤ß ¡Ê38¡Ë2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡Ý¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ý
¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó ¡Ê2¡Ë²ø½Ã¡¦¿·ÊõÅç
½ãÎõ ¡Ê8¡Ë¤¤¤¤Åò¤À¤Ê
SixTONES ¡Ê4¡Ë6¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥á¥É¥ì¡¼¡ÖImitation Rain¡×¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×
TUBE ¡Ê3¡Ë¹ÈÇò ²Æ¤Î²¦ÍÍ¥á¥É¥ì¡¼¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¡ÖÎø¤·¤Æ¥à¡¼¥Á¥ç¡×¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×
Number_i ¡Ê2¡ËGOD_i
¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó ¡Ê2¡ËFun! Fun! Fun!
Vaundy ¡Ê3¡ËTokimeki
back number ¡Ê2¡Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¦¿åÊ¿Àþ
BE:FIRST ¡Ê4¡ËÌ´Ãæ
Ê¡»³²í¼£ ¡Ê18¡Ë¥¯¥¹¥Î¥-500Ç¯¤ÎÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ-
ÉÛ»ÜÌÀ ¡Ê26¡ËMY WAY
Mrs. GREEN APPLE ¡Ê3¡ËGOOD DAY
»°»³¤Ò¤í¤· ¡Ê11¡Ë¼òÅô¤ê¡ÁÂè9²ó ¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿¤Ø¤ÎÆ»¡Á
M!LK ¡Ê½é¡Ë¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó
RADWIMPS ¡Ê3¡Ë20¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡Ö»òÊª¡×¡ÖÀµ²ò¡×
¢¡ÆÃÊÌ´ë²è
ºæÀµ¾Ï¡¡¥¶¥Ã¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥á¥É¥ì¡¼
¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì
É¹Àî¤¤è¤·¡¡°¦»¸»¸
À±Ìî¸»¡¡ÁÏÂ¤