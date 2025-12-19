¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î?¡×¡¡ÌÝÂåÏÂ¿Í±é¤¸¤ëÂçµ±¤Î·ëËö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬µÜºêÈþ»Ò¤Î¸µ¤Ø
Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²ð¸î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¡Ù(Ëè½µÅÚÍË23:40 ¡Á24:35 ¢¨ÊüÁ÷»þ´ÖÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê)¤¬20Æü¤ËºÇ½ªÏÃ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿µÜºêÈþ»Ò¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ø²ð¸î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡½¡½¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î3¥«·î´Ö¤Ç¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ê¤¨¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¤º¤Ã¤È¤ªÅ¹¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¼«Ê¬¤Î²È¤Ë¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë½ôÀèÇÚÊý¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¤Þ¤ê¤¨¤¬¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¤¬µ×¡¹¤Ë²ñ¤¦Êý¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ëè²óËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½º£²ó¿·¤¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÌÝÂåÏÂ¿Í¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«?
¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î?¡×¤È¡¢»ä¤Î¼þ¤ê¤«¤é¤âÂçµ±¤Î·ëËö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÌÝÂå¤¯¤ó¤Ï¡¢»£±Æ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÉ½¾ð¤âË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê´é¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È»ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ª²ó¤Ç¤ÏÂçµ±¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤ÎÈùÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯!
¡½¡½ ¡Ö²ð¸î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡×¤Î¸«Êý¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ°û¤ó¤Ç»à¤äÏ·¤¤¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¸µµ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Êµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¿´¤ÎÊ¿²º¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤³¤È¤òµÓËÜ¤ÎÀ¶¿åÀèÀ¸¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ½ª²ó¤ÎµÓËÜ¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤¬¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¢¤ì¤Ð¡¢Àè¡¹¤Î¤³¤È¤òÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¹¬¤»¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤Þ¤ê¤¨¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ ºÇ½ª²ó¤Î¤ß¤É¤³¤í¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÂçµ±¤Ç¤¹¡£Èà¤¬¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÁª¤Ö¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤ÆÈà¤ËÂç¤¤Ê±Æ
¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¹â¶¶Øª»Ò¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿µ×Î±ÊÕÍö»Ò¡£Æ¨Ë´ÈÈ¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤µ¤»¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÂçµ±¤¬¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Î¤«¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤ÏÃ¯¤«¡£¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Ë²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤µ¤é¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø²ð¸î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤ËÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì(¢¨)¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤«¤éÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤¬·èÄê¤·¤¿¡£(¢¨2025Ç¯3·î22Æü¡¦29ÆüÊüÁ÷¡£ ¼ç±é¡¦Èøºì¿¿²Ö ½Ð±é µÜºêÈþ»Ò¤Û¤«)¡£Å¹¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¤¬¡¢²ð¸î»Î»ñ³Ê¤ò¤â¤Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾ïÃó¤¹¤ë¤Ê¤ÉÎ©ÇÉ¤Ê²ð¸î¸½¾ì¤À¡£Ë¬¤ì¤ëµÒ¤ÎÂçÈ¾¤¬Í×²ð¸îÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅÀÅ©¤ò¤¦¤Ã¤¿¤ê¡¢·ì°µ¤òÂ¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤¹¤ëµÒ¤â¤¤¤ë¡£¥Ó¡¼¥ë¤Ï¸íÓë¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¤È¤í¤ßºÞ¤òº®¤¼¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢¾å¿ù¤Þ¤ê¤¨(µÜºêÈþ»Ò)¤¬¡¢»ÅÆþ¤ì¤«¤éÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÀ½¥ï¥¤¥ó¡Ø£Ó£Å£Å £Ù£Ï£Õ £É£Î£Í£Ù £Ä£Ò£Å£Á£Í£Ó¡Ù¤À¡£°û¤á¤ë¤Î¤ÏÀ¸³¶¤Ç¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¡¢¤½¤ì¤â¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ°ìÇÕ¤À¤±¡£°û¤á¤Ð¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë²ñ¤¨¤ë¡ÈËâË¡¤Î¥ï¥¤¥ó¡É¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤ëµÒ¤ò¡È¿ÍÀ¸ºÇ´ü¤ÎÌ´¡É¤Ø¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ì´¤ò´®Ç½¤·¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÎÁÍý¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¡Ä¡£¤³¤ì¤¬¡¢Æ»Àè°ÆÆâ¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤À¡£
