Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

2026年のApple（アップル）噂話はすでにたくさん出ており、iPhone 18を筆頭に多くのプロダクトが発表されそうです。ここ数年音沙汰なしだったモデルにも動きがありそうな…。

以下、2026年リリース期待のApple製品をまとめました。

Apple Studio Display 2

Image: Phillip Tracy / Gizmodo US

2022年に発売された27インチ5KのRetinaディスプレイ、Sudio Display。この後継機Studio Display 2のリリースが期待されています。ネタ元のMacWorldが、iOS 26正式配布前の内部コードから新たなディスプレイに関連する記述を発見。

Studio Display 2も初代と同じく、27インチの5K Retina。ただし、ProMotionという可変リフレッシュレート技術が採用され、120Hzに対応（初代は60Hz）。また、HDR対応で、液晶からOLEDまたはmini LEDへの進化が期待されています。搭載チップはA19。

リフレッシュレート向上とHDRがメイン要素となりそうですが、センターフレーム機能もあってよさそうですね。

Appleのスマートホームハブ「HomePad」

アーム付きiPadとして長く噂されているスマートホームハブ。こちらも、iOS 26内部コードから予想されたもの。MacWorldいわく、リリースは春頃。

A18チップ搭載で、センターフレーム機能ありの超広角カメラ（1080p）を採用。FaceTimeやビデオ通話向けのフロントカメラはFace ID対応で、ユーザーを自動切り替え可能だとか。Bloombergのマーク・ガーマン氏は、昨年、壁に設置できるタイプと予想していますが、さて。

Apple Intelligenceで強化されたSiriがメイン機能となるのは間違いなさそう。

AirTag 2

2021年リリースのAirTag、第2世代の噂は今年多く出ていました。来年こそはリリースされるはず！

位置情報だけでなく、移動中のトラッキングもより正確になると言われています。また、iPhoneとの連携が手軽になり、バッテリー残量もチェックしやすくなるみたい。

iPad第12世代・M4チップ搭載iPad Air

Image: Kyle Barr / Gizmodo US

今年3月に発売されたiPad（第11世代）。この後継機となる第12世代は、A19チップ搭載、メモリ8GB以上にアップグレード。Appleのワイヤレス（Wifi・Bluetooth・Thread）チップN1も搭載。

一方、iPad Airは、M4チップとN1チップ搭載。

両モデルともにスペックアップが主のマイナーモデルになりそう。2025年はiPad Proが有機EL画面になりましたが、プレミアムモデル差別化のため、無印やAirにはこないよねぇ。

折りたたみiPhoneや有機ELのMacBook Proも？

2026年はiPhoneのリリース時期に少々異変が…。春と秋の二段構成になると言われてます。

定番の秋には、iPhone 18 ProとiPhone 18 Pro MaxのProモデルのみがリリース。これに加え、秋には折りたたみiPhoneも発表される見込み。画面にいっさいのヨレを許さないと言われていますが、さて。価格は2,400ドル（約36万円）ほどを予想。

無印iPhone新モデルとなるiPhone 18は春の発表。合わせてバジェットモデルとなるiPhone 17eも春のリリースに期待。

iPhone Airは2026年は飛ばされそう…。

バジェットモデルといえば、これも長く噂されるバジェットMacBook。パソコン用のMチップシリーズではなく、iPhone向けのAチップを搭載すると言われています。A18 Proチップ搭載で、ディスプレイは13.6インチのMacBook Airより小さい？ 期待通り2026年リリースが濃厚。

MacBook Proは、14インチ＆16インチがM5 Pro、M5 Maxチップへとアップデート。2026年後半リリースがありそう。もし大型アプデなら…、ついに有機EL化、画面ノッチなしに？

また、S10チップ搭載のHomePod miniの新モデルも、春頃のリリースに期待できそうです。