ある日、あるとき、ある場所で食べた食事が、その日の気分や体調にあまりにもぴたりとハマることが、ごくまれにある。

それは、飲み食いが好きな僕にとって大げさでなく無上の喜びだし、ベストな選択ができたことに対し、「自分って天才？」と、心密かに脳内でガッツポーズをとってしまう瞬間でもある。

そんな"ハマりメシ"を求め、今日もメシを食い、酒を飲むのです。

今年もあっという間に年末。ふだんから好きだが、輪をかけてやたらと立ち食いそばが食べたくなるのは、そのせいに違いない。

先日、新宿から新大久保方面へ向けて小滝橋通りを歩いていたら、思わず立ち止まって見入ってしまうほど珍しい光景と出会った。「だるまそば」という昔ながらの立ち食いそば店の真横、同じビルの1階に隣接して、同じく立ち食いの有名チェーン「よもだそば」が並んで建っているのだ。このあたりには昔からけっこうなじみがあったけど、こんなおもしろい光景があったっけ？ 興味がわいて調べてみたら、よもだそばがここに開店したのは2021年のことらしい。経緯はわからないが、より歴史が古いのはだるまそばのほうだろう。



立ち食いそばビル



よもだそばは好きだし、この連載で取り上げたこともある。が、酒場にしても飲食店にしても、個人店や小規模店をより好む僕としては、がぜんだるまそばを応援したくなる。テイクアウト窓口でたばこまで売っている、昔ながらの商店らしい雰囲気もいい。よし、入ってみよう。



メニュー



メニューはかなり豊富で、「かけ」のそばとうどんが税込420円、「かき揚げ天」が550円と、由緒正しき立ち食い価格。「かぼちゃ天」「魚フライ」「キムチ」なんてバリエーションはちょっと珍しい。どんぶりもののごはんも充実していて、それとそばのセット、さらにトッピングも含めると、かなり膨大な選択肢になる。

メニューを眺めていて無性に魅力的に感じたのが「かき揚げ天丼」。天丼専門店で主役になることは多くないが、立ち食いだと王道になる、あの油と米のハーモニーを久しぶりにがつんと味わいたい気分だ。ただ、初めての店だしそばも味わっておきたい。となると「ミニかき揚げ天丼セット」（680円）だな。実はまだ昼前だけど、今日は午後にも酒を飲む仕事があるしと、うっかり「缶ビール」（400円）の食券と合わせて購入。

こぢんまりとして清潔な店内。立ち食いゾーンの他に、一部椅子席もある。カウンター内にはご主人がひとり。頻繁にテイクアウト窓口の対応もされていて忙しそうだが、熟練のリズム感が見ていて心地いい。僕のセットもあっという間に完成した。



「ミニかき揚げ天丼セット」



あぁもう、これこれ！ お盆を受け取って席に運びながら、立ち上る香りを顔に浴びているとぐんぐん食欲がわいてくる。ご主人に、料理の撮影をしていいかの確認をさせてもらうと、にっこりと笑って「もちろん！ ちなみにそばは朝スペシャルですよ」とのこと。どうやら、午前10時半まではあげだまとわかめがサービスでのるらしい。惜しみない量が嬉しい。



これが食べたかった



ミニかき揚げの具は玉ねぎが中心で、かなりしっかりとした色に揚がっている。甘辛いたれがかかったそれをザクっと噛みしめると、玉ねぎの甘みと衣の香ばしさが広がり、あわててたれの染みたごはんで追いかける。するとこの米が、つやつやで甘くとてもうまい。う〜ん、誰がなんと言おうと、こういうものこそが僕にとっての至上のグルメだ。よく冷えた朝ビールをごくり。



うまいに決まってる





サービス朝そば



さて、続いてはかけそば、ならぬ、朝のサービスわかめたぬきそば。まずはゆっくりとつゆをすする。ふわりとだしが香る甘めの癒し系つゆだ。そばもまた癒し系で、コシよりも食べすすめやすさを重視したような、ふわりとした口あたり。両者のバランスがとても良く、そこへあげだまの油がじわじわとコクを加えてゆく。



たっぷりの麺



麺が1人前にしてはかなり太っ腹な量で、かき揚げ丼と交互に食べすすめていたら、後半でどすんと満腹感がやってきた。それでも冷たいビールを挟みつつ、なんとか全部たいらげて、ごちそうさまでした。この満足感を680円で提供してくれる、立ち食いそばという文化にあらためて感謝する。

と、いきなり大好きになってしまった、だるまそば。今回は少々肩を持つような内容になってしまったが、僕はよもだそばも大好きだし、気分によってどちらに入ってもいいという恵まれた環境の近隣の方がうらやましいばかりだ。

取材・文・撮影／パリッコ