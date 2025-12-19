³Ñ´¢¤ê½÷·Ý¿Í¤¢¤¡¡Á¤·¤é¤¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡õ¥Õ¥¡¡¼¤ÎË¹»Ò¤Ç·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡ÖÊÌ¿Í¡ª¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþ·Á¤À¡¼¡ª¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤¢¤¡¡Á¤·¤é¤¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤¬2025Ç¯12·î17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡×¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¾¾ÁÒ¤¯¤ó¤¬¥³¡¼¥Ç¤·¤¿³Ê¹¥¤Ç¡×
¤¢¤¡¡Á¤·¤é¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤±¤ë¤È¤á¤ë¡Ù¸«¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTravis Japan¡×¤Î¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö"UCB"¡Ê¥æ¥Ë¥³¡¼¥Ç¥Ð¥È¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾¾ÁÒ¤¯¤ó¤¬¥³¡¼¥Ç¤·¤¿³Ê¹¥¤Ç½Ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤¢¤¡¡Á¤·¤é¤¤¬¸«¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¡ÖÊÑ¿È¡×¤·¤Æ¥Õ¥¡¡¼¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¸ª¤ÈÂµ¤¬¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¤È¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¸ª¤ËÃã¿§¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¤«¤±¡¢Î¾¼ê¤ò¤¢¤²¤ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¨¡ªÇòÌÚ¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¥í¥ó¥°¥«¡¼¥ê¡¼¥Ø¥¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþ·Á¤À¡¼¡ª¡×¡ÖÊÌ¿Í¡ª¡ª¡×¡Ö¤¢¤éÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£