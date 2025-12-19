白より黒より“ネイビー”！【ユニクロ】大人が狙いたい♡「ぽかぽかジャケット」

いつもモノトーンカラーのアイテムばかり着ていてマンネリ気味……。そんな大人女性におすすめしたいのが、今季のトレンドカラーである“ネイビー”。知的で上品な雰囲気をまとったネイビーのアイテムは、一点投入でコーデを格上げできるかも。今回、編集部が注目したのは、【ユニクロ】から登場した「中綿ジャケット」。優れたデザイン性だけではなく、しっかり防寒もできそうなので、ぜひ冬コーデに盛り込んで。

きれい見えが狙えるダウンジャケット

【ユニクロ】「ハイブリッドダウンジャケット」\14,900（税込）

落ち着いた雰囲気のネイビーで、オンにもオフにも使いやすそうなダウンジャケット。ファスナーやボタンが見えないデザインが、洗練された雰囲気を醸し出します。公式サイトによると「フィルパワー750以上のプレミアムダウンで軽くて暖かい」とのことで、寒さが厳しくなるこれからの季節に手放せなくなるかも。ボリュームがありながら、コンパクトな丈感ですっきり着られそう。

1枚でサマになる！ 異素材ミックスの中綿ジャケット

【ユニクロ】「コンビネーションパフテックジャケット」\6,990（税込）

身頃には「軽くて暖かい高機能中綿」（公式サイトより）、袖と肩まわりにはフリース素材が使われた中綿ジャケット。異素材が組み合わされたスタイリッシュなデザインで、シンプルながらもサマ見えが狙えそう。着膨れしにくいシルエットのため、ボリュームのあるパンツやスカートとも好相性。上品な雰囲気を放つネイビーの中綿ジャケットは、大人の冬コーデで即戦力になるかも。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M