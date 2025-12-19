「予約したのに！」せっかくのクリスマスが、地獄に。マンネリカップルがもらった『サンタからの贈り物』は

異性と長く交際しているとだんだん惰性になり、当初の『好き』という気持ちはすっかりなくなっているにもかかわらず、なんとなく現状維持をしてしまっている……という経験はありませんか？ 今回はそんな状態だった筆者に、サンタさんが『決断のプレゼント』を贈ってくれたエピソードをご紹介します。

マンネリ気味の2人

同棲中の彼とは交際3年目。

交際中とはいえ、ここのところはマンネリ気味で、ただの同居人と化しています。

「最後に2人でデートに出かけたのはいつだっけ？」と考えるほど2人の時間はなく、いろんな積み重ねで最近は正直好きかどうかもわからなくなっています……。

そんな状況を打破するために、クリスマスの夜は久しぶりに2人きりで出かける約束をし、ちょっとおしゃれなディナーを予約しました！

1人きりのイブ

ディナーの約束の前日である、クリスマスイブ。

私はてっきり家で過ごすと思って食事を準備していたのですが、彼は飲みに出かけてしまいました。

「まあ仕方ないか」とイブは1人で過ごしたのですが、彼は日付が変わっても帰ってきません。

ようやく彼が帰ってきたのはなんと翌日、クリスマス当日のお昼の12時だったのです。

キャンセル

お昼に帰ってきた彼は泥酔状態。

お風呂にも入らず寝てしまいました。

ディナーは19時に予約していたので、何度か彼に声かけをして起こそうとしたのですが、まったく起きる気配がありません。

ついに18時を過ぎ、お店にも迷惑をかけてしまうと思ったため、予約はキャンセルしました。