Zepp SHINJUKUで鮮烈プレデビュー！GDL Entertainment「BLUE REGRET。」

GDL Entertainmentから、4組目となる新アイドルグループ「BLUE REGRET。」が発足しました。

2025年12月2日にZepp SHINJUKU(TOKYO)でプレデビューを飾り、いよいよ12月20日に本デビューを果たします。

GDL Entertainment「BLUE REGRET。」

本デビュー日：2025年12月20日

メンバー：来田蘭鈴、小鳥遊玲、嶋猫つな、天音めろ

コンセプト：メロディックロック系アイドル

グループカラー：青×白

“蒼く残る後悔は、明日へ向かうメロディになる。”をキャッチコピーに掲げる4人組ユニット。

歌いやすい旋律とロックサウンドを融合させた「メロディックロック」という独自の音楽スタイルを提唱しています。

メンバーカラーを設けず、グループ全体で青と白の世界観を表現するストイックな姿勢も特徴の一つ。

Zepp SHINJUKUでの鮮烈なプレデビュー

初ステージとなったのは、事務所の先輩BOCCHI。の5周年記念ライブのオープニングアクト。

多くの観客で埋め尽くされたフロアを前に、初舞台とは思えない凛々しいパフォーマンスを披露しました。

疾走感あふれる「Monologue」を含むオリジナル曲3曲で、集まったファンを圧倒する幕開けに。

希望と覚悟を秘めたパフォーマンス

力強いサウンドに乗せて、これから始まる物語への決意を歌い上げた彼女たち。

会場に響き渡るメロディからは、アイドル界へ新しい風を吹き込もうとする覚悟が感じられました。

プレデビューライブのダイジェスト映像も公開されており、その熱量を追体験することが可能です。

12月20日 恵比寿Ebis303にて本デビュー

プレデビューからわずか18日、12月20日のクリスマススペシャルイベントで待望の本デビューを迎えます。

同日には「Monologue」「透明なアムネジア」など計4曲のサブスク配信も順次スタート。

本格始動に向けて準備を整えた彼女たちが、どのようなステージを見せるのか期待が高まります。

蒼い情熱を歌声に変えて突き進む、新星「BLUE REGRET。」の紹介でした。

