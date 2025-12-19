J1¡¦¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³ FWã·Æ£·ÃÂÀÁª¼ê¤¬ÂàÃÄ ´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤ÎÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Ø´°Á´°ÜÀÒ
ã·Æ£·ÃÂÀÁª¼ê
¡¡¥µ¥Ã¥«ー¡¦J1¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤ÎFW¡¦ã·Æ£·ÃÂÀÁª¼ê(32)¤¬¡¢J2¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ã·Æ£Áª¼ê¤Ï2025Ç¯¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤«¤éÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ë¡¢Åö»þJ2¤Î¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ã·Æ£Áª¼ê¡£¥¹¥Ôー¥É¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥×¥ìー¤Ç¡¢¥êー¥°Àï20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·1¥´ー¥ë¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ÏJ3¤ÎÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Ç¡¢¥êー¥°Àï15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úã·Æ£Áª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëJ1¾º³Ê¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Áª¼ê¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºßÀÒ´ü´ÖÃæ¡¢¾ï¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡²¬»³¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«ー¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¶»¤Ë¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤â³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£