アイドルの孤独と闘いを描く！文藝春秋「コミック『恋愛裁判』」

文藝春秋が、齊藤京子さん主演・深田晃司監督による映画「恋愛裁判」のコミカライズ版を、2025年12月19日より電子マンガサービス「ピッコマ」にて先行配信します。

2026年1月23日の映画公開を前に、アイドル業界の光と影、そして自己を取り戻すための闘いを一足早く漫画で体験できる注目のプロジェクトです。

文藝春秋「コミック『恋愛裁判』」

配信開始日：2025年12月19日

漫画：平塚まる

原作：「恋愛裁判」製作委員会

販売価格：75円(税込)

本作は、交際禁止規約に違反した元アイドルへの賠償命令という、実際の裁判に着想を得て描かれた物語です。

世界的に評価される深田晃司監督が約10年を費やして企画した映画の世界を、実力派の平塚まる氏が繊細なタッチでコミカライズ。

映像とは異なるアプローチで、主人公が直面する現代の孤独や葛藤を深く掘り下げています。

アイドル・真衣の葛藤を描くストーリー

主人公は、アンチコメントに心を痛めながらも真面目に活動を続けるアイドルの真衣。

グループが大きなチャンスを掴もうとする中、かつての同級生との再会が彼女の運命を大きく動かしていきます。

華やかなステージの裏側で、一人の女性として揺れ動く感情が丁寧に描写されています。

「BUNCOMI」連載中の人気作がピッコマへ

文春オンライン内のwebコミックサイト「BUNCOMI」での連載も大きな反響を呼んでいる本作。

今回、先行配信が決定した「ピッコマ」を通じて、より幅広い層の読者へこの衝撃作を届けます。

SNS時代における「正義」や「恋愛」の形を問う、現代社会に鋭く切り込む一作。

映画公開へ向けて高まる期待

2026年1月公開の映画版では齊藤京子さんが真衣役を務め、深田監督独自の視点で「恋愛裁判」を映像化。

漫画版を事前に読むことで、作品に込められたテーマや背景をより深く理解し、映画への期待値を高めることができます。

配信価格も手に取りやすく、映画ファンのみならずマンガ好きにとっても見逃せない展開となります。

アイドルの自己決定権や社会の倫理を問い直す、重厚な人間ドラマ「恋愛裁判」。

先行配信されるコミック版で、一人の少女が辿る波乱の物語をぜひチェックしてください。

現実の事件をモチーフにしながらも、誰の身にも起こり得る普遍的な問いを投げかける意欲作に注目です。

文藝春秋「コミック『恋愛裁判』」の紹介でした。

