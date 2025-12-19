400セット限定の特別な味わいが登場！初味寿司本店「越前蟹乃醤 至福の極セット

福井の老舗「初味寿司本店」と酒蔵「南部酒造場」が、福井の冬の味覚であるセイコガニを贅沢に使用した発酵珍味と熟成酒のセット「越前蟹乃醤 至福の極セット」を2025年12月25日(木)より発売。

わずかな期間しか味わえない「赤い宝石」の旨味を凝縮した珍味と、27年の時を重ねた秘蔵古酒が織りなす、400セット限定の特別な味わいが登場します。

初味寿司本店×南部酒造場「越前蟹乃醤 至福の極セット」

発売日：2025年12月25日(木)

価格：33,000円(税込)

販売数：限定400セット

販売場所：いしかわ酒店オンラインストア、初味寿司本店(店頭)

創業62年を迎えた福井市の初味寿司本店と、大野市の南部酒造場がタッグを組み、福井の食文化を極めた商品を開発しました。

資源保護のため年内約50日間しか漁獲できないセイコガニ（越前がにのメス）の魅力を、通年楽しめるように加工した「越前蟹乃醤」と、それにふさわしい日本酒をセットにした商品です。

時間と密度を追求し、福井の食と酒の伝統技術が結集しています。

セイコガニ丸ごと1杯の「密度」

本商品の核となる「越前蟹乃醤(かにのひしお)」は、1瓶に対し貴重なセイコガニを贅沢に丸ごと1杯分使用しています。

通常の塩辛とは異なり、伝統的な魚醤の製法を応用し、保存料を使わずに蟹の旨味だけを凝縮。

寿司職人の技による絶妙な塩加減と温度管理で、外子のプチプチとした食感と、内子のチーズのように濃厚な旨味を一体化させた一品です。

27年の時を経た「奇跡のペアリング」

蟹の強烈な旨味に負けない酒として選ばれたのは、南部酒造場の地下貯蔵庫に眠っていた1998年醸造の「27年熟成酒」です。

四半世紀を超えて醸成された古酒特有の重厚なコクと琥珀色の酸味が、蟹乃醤の個性をさらに高めます。

セットには「越前蟹乃だし」も含まれており、福井の海の幸を余すところなく堪能できる構成です。

プロフェッショナルによる厳格な選定

開発にあたっては、初味寿司親子、南部酒造場社長、いしかわ酒店代表の4名による厳格な利き酒会を実施。

「冬の女王」とも称されるセイコガニの味わいを留めたいという想いから、通常の日本酒では太刀打ちできない濃厚な味に合う酒を追求し、この組み合わせに辿り着きました。

福井の伝統産業が連携し、世界への発信も見据えた高付加価値な逸品です。

特別な日や大切な人への贈り物としても適した、時間と手間を惜しまず作られた「越前蟹乃醤 至福の極セット」。

福井の風土が育んだ極上のマリアージュを楽しめます。

初味寿司本店×南部酒造場「越前蟹乃醤 至福の極セット」の紹介でした。

