¡ÖÉãÌ¼´Ö¤Î¶á¿ÆÁê´¯¡×¤¬ÀÄÆ¼´ï»þÂå¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¹ü¤ÎDNAÊ¬ÀÏ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë
¸½Âå¤Ç¤Ï¶á¿ÆÁê´¯(¤½¤¦¤«¤ó)¤¬½ÅÂç¤Ê¥¿¥Ö¡¼¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°äÀ×¤«¤é¤Ï¸ÅÂå¤Î¿Í¡¹¤¬¶á¿ÆÁê´¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾Úµò¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÆîÉô¤Î°äÀ×¤ÇÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿Ãæ´üÀÄÆ¼´ï»þÂå¤Î¿Í¹ü¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢Åö»þ¤ÎÉãÌ¼´Ö¤Ç¶á¿ÆÁê´¯¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢ÆîÉô¤Î¥«¥é¥Ö¥ê¥¢½£¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹ñÅÚ¤ò¥Ö¡¼¥Ä¤Ë¤¿¤È¤¨¤¿ºÝ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¡Ö¥Ö¡¼¥Ä¤Î¤Ä¤ÞÀè¡×¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë½£¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÅÂå¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¡¹¤¬°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿ÅÚÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ä¥É¥¤¥Ä¤Î¸¦µæ¼Ô¤«¤é¤Ê¤ë¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥«¥é¥Ö¥ê¥¢½£¤Ë¤¢¤ëGrotta della Monaca°äÀ×¤ÇÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿¿Í¹ü¤ÎDNA¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Grotta della Monaca°äÀ×¤Ï¡¢³¤È´600m¤òÄ¶¤¨¤ëÀÐ³¥´ä¤ÎÈøº¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃæ´üÀÄÆ¼´ï»þÂå¤ÎÆ¶·¢°äÀ×¤Ç¤¢¤ê¡¢µª¸µÁ°1780¡Á1380Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆËäÁòÃÏ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Â¿¿ô¤Î¿Í¹ü¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬ÃÇÊÒ²½¤µ¤ì¤¿23¿ÍÊ¬¤Î¹ü¤ÎDNA¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¤¦¤Á10¿Í¤¬½÷À¡¢8¿Í¤¬ÃËÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¹ü¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤ÈÉã·Ï¤ÎYÀ÷¿§ÂÎDNA¤Î¥Ï¥×¥í¥¿¥¤¥×¤âÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î½¸ÃÄ¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê°äÅÁÅªÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Grotta della Monata°äÀ×¤Î¿Í¡¹¤ÏÀ®¿Í¤ÎÆýÅüÉÔÂÑÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë°äÅÁ»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ËÒÃÜ¤ò±Ä¤ó¤ÇµíÆý¤äÆýÀ½ÉÊ¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸·¤·¤¤»³³Ù´Ä¶¤ÇÈË±É¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊ¸²½Åª¤ÊÅ¬±þ¤¬¡¢¿Ê²½Åª¤ÊÅ¬±þ¤ËÀè¹Ô¤·ÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËäÁòÃÏÆâ¤Ç¤Î°äÅÁÅª´Ø·¸¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¿Æ¤È»Ò¤É¤â¡×¤Î¥Ú¥¢¤¬2ÁÈ³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤â30ºÐ°Ê¾å¤ÎÀ®¿Í½÷À¤Ç¤¢¤ëÁÈ¤ÏÃ±½ã¤Ê¡ÖÊì¿Æ¤ÈÌ¼¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À®¿ÍÃËÀ¤È»×½Õ´üÁ°¤Î¾¯Ç¯¤«¤é¤Ê¤ë¤â¤¦1ÁÈ¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤È¡¢¶á¿ÆÁê´¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿Â©»Ò¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ïº£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢DNA¤Ë¤ª¤±¤ë¥Û¥âÀÜ¹çÏ¢Â³ÎÎ°è(runs of homozygosity¡¢ROH)¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ROH¤Ï¿Æ¤«¤é»Ò¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÎà»÷¤·¤¿°äÅÁÊª¼Á¤¬Ï¢Â³¤¹¤ëÎÎ°è¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ÏÀ¸Êª³ØÅª¤Ê¶á¿Æ°Ê³°¤È¸òÇÛ¤¹¤ë¤È°äÅÁ»Ò¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤ÆROH¤ÎÃÍ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¡¢ROH¤ÎÃÍ¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¤Ï¶á¿Æ¸òÇÛ¤ÈÁê´Ø´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Grotta della Monata°äÀ×¤ËËäÁò¤µ¤ì¤¿¿Í¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤¬²áµî6¡Á10À¤ÂåÎ¥¤ì¤¿±ó±ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ëROH¤ÎÃÍ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸ÅÂå¤Î¥²¥Î¥à¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤ROHÃÍ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ê¤ëÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¶á¿ÆÁê´¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾¯Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÉã¿Æ¤ÈÌ¼¤Î´Ö¤Ë¤Ç¤¤¿»Ò¤É¤â¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶á¿ÆÁê´¯¤Ç¤Ï»ÒÂ¹¤Ë°äÅÁÅª¼À´µ¤¬À¸¤¸¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯Ç¯¤Î°äÅÁ»Ò¤«¤é¤Ï¡¢¤Þ¤ì¤Ê°äÅÁ»Ò¼À´µ¤Î¾Úµò¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¾¯Ç¯¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤¢¤¿¤ë¿Í¹ü¤ÏÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
°Ê²¼¤Î¿Þ¤Ç¡¢¡ÖGMO022¡×¤¬¶á¿ÆÁê´¯¤Î¿Æ»Ò¤Ë¤ª¤±¤ëÉã¿Æ¤Ç¡¢¡ÖGMO007¡×¤¬¤½¤ÎÂ©»Ò¡¢¹õ¤¤´Ý¤¬¿Í¹ü¤Î¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¤ÃÎ¤Î½÷À¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Ãæ´üÀÄÆ¼´ï»þÂå¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÉãÌ¼´Ö¤ÎÂ©»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦È¯¸«¤Ï¡¢¹Í¸Å³ØÅªµÏ¿¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇºÇ¤â¸Å¤¯¡¢ÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ëÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤È»ØÅ¦¡£ÏÀÊ¸¤Î¶¦Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹Í¸Å°äÅÁ³Ø¼Ô¤Î¥¢¥ê¥Ã¥µ¡¦¥ß¥Ã¥È¥Ë¥¯»á¤Ï¡¢¡Öº£²ó¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÆÃ°Û¤Ê»öÎã¤Ï¡¢¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¸²½Åª¤ËÆÃÍ¤Î¹ÔÆ°¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ÕµÁ¤Ï·ë¶É¤Î¤È¤³¤íÉÔ³Î¤«¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¶á¿Æº§¤¬°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£