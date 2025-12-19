風間俊介×庄司浩平『40までにしたい10のこと』12.29より一挙再放送決定！
風間俊介が主演し、庄司浩平が共演した人気BLドラマ『40までにしたい10のこと』の年末イッキ見スペシャルが、テレビ東京、TVQ九州放送にて放送されることが決定。ドラマ全12話と、9月24日に放送された特別番組が12月29日深夜から2026年1月1日4時にかけて一挙再放送される。
【写真】ドラマ『40までにしたい10のこと』Blu‐ray＆DVD BOX特典映像先行カットギャラリー
本作は、40歳目前の枯れた上司・十条雀（風間）とアラサーのクールな高身長イケメン部下・田中慶司（庄司）が織りなす、年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリー。
放送当時は毎話SNSでトレンド入りを果たし、感情を揺さぶる名シーンや心に残るセリフの数々が多くの反響を呼んだ。放送終了後もロケ地への“聖地巡礼”、SNSに熱い感想コメントの投稿が続くなど、ファンの熱量がいまだ冷めやらぬ状態だ。
そんな本作全12話と特別番組の一挙再放送が決定。放送後は未公開映像＆秘蔵メイキングを追加した特別版をTVerで見逃し配信される。放送・配信した特別番組や、今後発売されるBlu‐ray＆DVD BOXに収録されていない内容を多数含むほか、スタッフが泣く泣くカットした未公開本編映像や秘蔵メイキングを加えた、ここでしか見られないメイキング映像だ。
ナレーションは田中颯を演じた平井亜門と宇多川茜を演じた高山璃子が意気の合った掛け合いを交えつつ務める。キャスト同士の微笑ましいやりとりや、作品作りの裏側など、見どころ盛りだくさんの映像となっている。
また、2026年1月28日に発売される、ドラマ本編＋特典映像を収録した豪華Blu‐ray＆DVD BOXより、パッケージデザイン、特典映像先行カットが解禁。発売を記念して、2026年1月27日〜2月9日（2月2・3日は店休）まで、タワーレコード新宿店にて特別展示を実施。劇中場面パネル展示や、ここでしか見られない小道具・台本など、ドラマの世界観に浸れる展示となる。特別レシートの配布や番組ポスターが当たる抽選も実施予定だ。
テレビ東京・TVQ九州放送にて放送される、ドラマ24『40までにしたい10のこと』年末イッキ見スペシャルのスケジュールは以下の通り。
・第1話〜第5話：12月29日25時45分〜28時
・第6話〜第11話：12月30日25時40分〜28時30分
・第12話・特別番組『大ヒット記念！「40までにしたい10のこと』全リスト裏も表も公開スペシャル」：2026年1月1日4時〜5時
