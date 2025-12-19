【紅白】ハンバート ハンバート、『ばけばけ』スペシャルステージ オープニングの未公開カット披露
NHKは19日、大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり 総合ほか）の曲目を発表。現在放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌を歌うハンバート ハンバートは『ばけばけ』スペシャルステージを繰り広げる。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目 これまでの出場回数も
ハンバート ハンバートは夫婦で活躍するデュオ。『ばけばけ』で「笑ったり転んだり」を歌っている。紅白のステージでは主人公・松野トキ役の高石あかり（※高＝はしごだか）、後に夫となるヘブン役のトミー・バストウが“夫婦”で応援に駆けつける。
さらに『ばけばけ』のオープニング映像で話題を呼んでいる写真家・川島小鳥氏による紅白だけの未公開写真も披露される。この発表にSNSでは「未公開アザーカット!?有難うございます」などの反響が寄せられている。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
ゲスト審査員は、プロ車いすテニス選手の小田凱人、俳優の高石あかり（高＝はしごだか）、俳優の仲野太賀、声優の野沢雅子、俳優の松嶋菜々子、プロサッカー選手の三浦知良、文芸評論家の三宅香帆が務める。
