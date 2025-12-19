NHKは19日、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）の各アーティストの曲目を発表した。

King＆Princeは「What We Got〜奇跡はきみと〜」をミッキー＆ミニーとスペシャルパフォーマンスで届ける。久保田利伸は1986年に発表した「Missing」、1996年に大ヒットした「LA・LA・LA・LAVO SOPNG」、さらに今年発表した「1，2，Play」のスペシャルメドレーを披露する。

特別企画の堺正章はザッツ・エンターテインメント・メドレーで「さらば恋人」「バン・バン・バン」「モンキー・マジック」「プンスカピン！」。放送100年、そして自身の歴史を振り返るようなヒット曲の数々をRockon Social Clubと共に届ける。

TUBEは「紅白 夏の王様メドレー」。アルコ＆ピース、とにかく明るい安村、出場歌手らもパフォーマンスに参加し、紅白の舞台を「夏」に塗りかえるお祭りステージを披露する。

天童よしみは大阪・関西万博のキャラクター、ミャクミャクとキレキレのダンスコラボを披露。「あんたの花道 〜ミャクミャクダンスSP〜」と題し、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEもダンスに参加する。

曲目一覧は以下の通り。

【紅組】

アイナ・ジ・エンド「革命道中−On The Way」

あいみょん「ビーナスベルト」

ILLIT「Almond Chocolate」

幾田りら「恋風」

石川さゆり「天城越え」

岩崎宏美「聖母たちのララバイ」

AKB48「AKB48 20周年スーパーヒットメドレー『フライングゲット』『ヘビーローテーション』『恋するフォーチュンクッキー』『会いたかった』」

aespa「Whiplash」

CANDY TUNE「倍倍FIGHT！」

坂本冬美「夜桜お七」

高橋真梨子「桃色吐息」

ちゃんみな「ちゃんみなSPメドレー『NG』『SAD SONG』」

天童よしみ「あんたの花道〜ミャクミャクダンスSP〜」

乃木坂46「Same numbers」

HANA「ROSE」

Perfume「Perfume Medley 2025 『ポリリズム』『巡ループ』」

ハンバートハンバート「笑ったり転んだり」

FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」

MISIA「MISIAスペシャル」

水森かおり「大阪恋しずく〜紅白ドミノチャレンジ2025〜」

LiSA「残酷な夜に輝け」

【白組】

＆TEAM「FIREWORK」

ORANGE RANGE「イケナイ太陽」

King＆Prince「What We Got〜奇跡はきみと〜」

久保田利伸「紅白スペシャルメドレー『1、2、Pley』『Missing』『LA・LA・LA LOVE SONG』」

郷ひろみ「2億4千万の瞳−エキゾチック・ジャパン−」

サカナクション「怪獣・新宝島」

純烈「いい湯だな」

SixTONES「6周年アニバーサリーメドレー『Imitation Rain』『バリア』『こっから』」

TUBE「紅白 夏の王様メドレー『シーズン・イン・ザ・サン』『恋してムーチョ』『あー夏休み』」

Number＿i「GOD＿i」

新浜レオン「Fun！Fun！Fun！」

Vaundy「Tokimeki」

back number「どうしてもどうしても・水平線」

BE：FIRST「夢中」

福山雅治「クスノキ−500年の風に吹かれて−」

布施明「MY WAY」

Mrs．GREEN APPLE「GOOD DAY」

三山ひろし「酒灯り〜第9回けん玉世界記録への道」

M！LK「イイじゃん」

RADWIMPS「20周年スペシャルメドレー『賜物』『正解』」

【特別企画】

堺正章「ザッツ・エンターテインメント・メドレー『さらば恋人』『バン・バン・バン』『モンキー・マジック』『プンスカピン！』」

玉置浩二「ファンファーレ」

氷川きよし「愛燦燦」

星野源「創造」

今年の紅白は司会を今田美桜、綾瀬はるか、有吉弘行、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は19年以来4度目、有吉は3年連続、今田は初、鈴木アナは2年連続となる。

番組テーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。NHKは「今年の紅白は、放送100年を締めくくる節目の紅白。これからの100年もすてきな音楽が私たちをつないでくれますように…。そんな願いをテーマに込めました紅白歌合戦は時代、世代、性別、言葉、人種の壁を超え、つなぐ、つながる番組でありたい。1年を締めくくる特別な日。みんなが音楽でひとつに。紅白歌合戦は今年も最強で最高なステージを日本中、世界中に届けます！」としている。