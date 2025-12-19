飼い主さんのパックをした姿に驚きすぎてしまったわんこの反応が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万3000回再生を突破し、「めちゃくちゃ警戒してるw」「おじいちゃんが驚いてるみたい(笑)」「意味がわからん可愛さ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬の前で初めて『パック』をした飼い主→見た瞬間に…警戒しすぎた『まさかの表情』】

開いた口が塞がらないわんこ！？

TikTokアカウント「jiji120323」の投稿主さんは、ミニチュアシュナウザーの『じじ』ちゃんの日常を紹介しています。じじちゃんは、お転婆だけどちょっぴり怖がりな一面もあるそう。そんなじじちゃんが、初めての事態に遭遇したといいます。

この日、投稿主さんは、お肌のためにパックをすることにしました。じじちゃんの前でパックをするのは初めてだったそうです。パックを顔に貼り付けたあと、じじちゃんの反応を確認してみると…。

じじちゃんは、パック姿の投稿主さんを、自分の家族だと認識できなかったようです。もしくは、突然顔がおかしくなってしまった投稿主さんに異変を感じたのかもしれません。口をあんぐりと開けて、威嚇するようにワンワン吠えたのです。あまりの敵意剥き出しな態度に、投稿主さんも思わず笑ってしまったとか…！

ジリジリと後退して逃亡準備

まさに「開いた口が塞がらない」状態となったじじちゃんは、とっさに自己保身の本能が働いた模様。口をあんぐりと開けたまま、ジリジリと後退していったといいます。「ママはどこ！お前は誰だ！！」と言わんばかりに、不信感たっぷりの視線を送るじじちゃん…。

結局、最後まで警戒心が解けなかったそう。攻撃されないように視線を残したまま、ゆっくりとカメラからフェードアウトしていったというじじちゃんなのでした。

パックを外したあとは、さぞ安堵したことでしょうね♡

じじちゃんの可愛いマイブーム

漫画みたいな表情が話題となったじじちゃんですが、最近「あること」にハマっているそうです。それは、階段の窓から外を眺めること。気になるものでもあったのか、何かをじっと見つめる丸い背中が愛らしい…♡

投稿主さんの視線に気づいたじじちゃんは、階段の段差を利用して前足だけフセの状態に。訴えかけるように、今度は投稿主さんを見つめてきたといいます。まるで人間みたいな反応に、思わずホッコリしてしまうワンシーンでした。

TikTokアカウント「jiji120323」には、他にもじじちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「jiji120323」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。