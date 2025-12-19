超大型犬が、眠っている小さな女の子を見つけたら…？そのときに見せた思いがけない行動が注目を集め、記事執筆時点で372万回以上再生。「優しすぎる」「人かと思った」といった声が寄せられています。

【動画：眠っている女の子を発見した超大型犬→『起こさないように』と…まるで『本当の兄』のような行動】

妹思いすぎるお兄ちゃん犬

TikTokアカウント「uutanmama」に投稿されたのは、超大型犬が妹の寝顔を見守る心温まるワンシーン。

バーニーズマウンテンドッグの「ダンロ」くんは、半年差で生まれた妹である女の子のことが大好き。この日も、女の子がベッドで気持ちよさそうに眠っていると、ダンロくんも静かにベッドへ向かったそうです。

しかし、勢いよく近づくことはありません。そっと距離を詰め、まずはクンクンと匂いを確認し始めました。

まるで保護者のような念入りチェック

最初にチェックしたのは、なんとオムツ。お尻のあたりをそ～っとクンクンしながら、起こさないように念入りに確認していきます。

飼い主さんによると、もしオムツが汚れていると、このクンクンがなかなか終わらないのだとか。そのおかげで、飼い主さんも異変に気づけるそうです。

オムツチェックをクリアすると、今度は上半身へ。「寒くないかな」「変わったところはないかな」と言わんばかりに、丁寧に匂いを嗅いでいくダンロくん。その姿は、まるで本当のお兄ちゃんのようです。

チェック完了後も…

すべてのチェックが終わり、異常なし。「よしっ」と満足そうな表情を浮かべるダンロくんに、こちらも自然と安心してしまいます。

これでその場を離れるのかと思いきや、ダンロくんは女の子の足元へ移動。そのまま伏せをして、近くで見守る体勢に入ったそうです。最後までそばを離れない、頼もしいお兄ちゃんなダンロくんなのでした。

この投稿は、Instagramでも372万回以上再生され話題に。コメント欄には「なんでこんなにお利口さんなんだ」「守るべき存在ってわかっているんですね」「優しすぎる」といった声が多数寄せられました。

実はダンロくんは、2年前に虹の橋を渡ってしまったそうです。現在は新たに保護犬のゴールデンレトリバーを迎え、家族はまた賑やかな日常を過ごしているとのこと。Instagramアカウント「uutanmama」では、ダンロくんと女の子の温かな日々を今も振り返ることができます。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「uutanmama」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。