¡Ö¥¨¥ê¥ó¥®¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ç¤­¤ë¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¤ä¤ß¤Ä¤­¤Ë¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¡ª¡×´ÊÃ±10Ê¬¤ª¤Ä¤Þ¤ß2Áª

´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Î¤æ¤­¤Ü¤à¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤â1Ç¯Ãæ¼ê¤ËÆþ¤ë¿È¶á¤Ê¿©ºà¡Ö¥¨¥ê¥ó¥®¡×¤Çºî¤ë¡¢´ÊÃ±¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£10Ê¬¤â¤¢¤ì¤Ð¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È¤Ç¤­¤Á¤ã¤¦´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¡£¥¨¥ê¥ó¥®¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¿©¤ÙÊý¤â¤Ç¤­¤ë¤Î¡©¡ª¤È¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£

¥¨¥ê¥ó¥®¤Î´ÊÃ±¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö

³Æ10Ê¬

¥¨¥ê¥ó¥®¤Î´ÊÃ±¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ò¤Î¥«¥í¥ê¡¼

¥¨¥ê¥ó¥®¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥¿¤Ý¤ó¾Æ¤­¡¡Ìó64kcal¡¿1¿ÍÊ¬
¥¨¥ê¥ó¥®¤Î¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¡¼¥º¾Æ¤­¡¡Ìó113kcal¡¿1¿ÍÊ¬

¥¨¥ê¥ó¥®¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥¿¤Ý¤ó¾Æ¤­¤Î¥ì¥·¥Ô

¥¨¥ê¥ó¥®¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥¿¤Ý¤ó¾Æ¤­¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥¨¥ê¥ó¥®¡¡3ËÜ(Ìó120g)
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¡¤Ò¤È¤«¤±
¥Ð¥¿¡¼¡¡10g
¤Ý¤ó¿Ý¡¡Âç¤µ¤¸1
¤ß¤ê¤ó¡¡¾®¤µ¤¸1
¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡¡Å¬ÎÌ

¥¨¥ê¥ó¥®¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥¿¤Ý¤ó¾Æ¤­¤Îºî¤êÊý

­¡¡¡¥¨¥ê¥ó¥®¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤Ë¡ÊÊ¬¸ü¤¤¥¨¥ê¥ó¥®¤Ï3Ëç¤Ë¡Ë¥¹¥é¥¤¥¹¤·¡¢ÃÇÌÌ¤Ë³Ê»Ò¾õ¤ÎÀõ¤¤ÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ï¤¦¤¹ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

­¢¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÆþ¤ì¤Æ¼å²Ð¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡£

­£¡¡¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤é¥¨¥ê¥ó¥®¤òÊÂ¤Ù¡¢·Ú¤¯²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÃæ²Ð¤Ç¾Æ¤¯¡£

­¤¡¡¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤­¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÎ¢ÊÖ¤·¤ÆÆ±ÍÍ¤Ë¾Æ¤¯¡£

­¥¡¡¤Ý¤ó¿Ý¡¢¤ß¤ê¤ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¨¥ê¥ó¥®¤ËÍí¤á¤ë¤è¤¦¤ËßÖ¤á¤ë¡£

­¦¡¡´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤Õ¤ë¡£

¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¤Ý¤ó¿Ý¤Î¹á¤ê¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤Î¥³¥¯¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£¤ä¤ß¤Ä¤­¤Ë¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥¿¤Ý¤ó¾Æ¤­¤Ç¤¹♡

¥¨¥ê¥ó¥®¤ò½Ä¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥­¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤à¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ËþÂ­´¶¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤è¡ª

¥¨¥ê¥ó¥®¤Î¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¡¼¥º¾Æ¤­¤Î¥ì¥·¥Ô

¥¨¥ê¥ó¥®¤Î¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¡¼¥º¾Æ¤­¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥¨¥ê¥ó¥®¡¡1¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÌó100g¡Ë
¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¡Âç¤µ¤¸1¡¿2
¼ò¡¡Âç¤µ¤¸1¡¿2
¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡¡¾®¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2
¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ë¡¡1¡Á2cm
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¡¡Å¬ÎÌ
Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¡¡Å¬ÎÌ
¤´¤ÞÌý¡¡Å¬ÎÌ

¥¨¥ê¥ó¥®¤Î¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¡¼¥º¾Æ¤­¤Îºî¤êÊý

­¡¡¡¥¨¥ê¥ó¥®¤ÏÄ¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢4¤Ä³ä¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

­¢¡¡¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¼ò¡¢¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£

➂¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¤òÇ®¤·¡¢¥¨¥ê¥ó¥®¤òßÖ¤á¤ë¡£

­¤¡¡¥¨¥ê¥ó¥®¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¤¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤ÆÍí¤á¤ë¡£

­¥¡¡¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤ò¤«¤±¤Æ¥Õ¥¿¤ò¤·¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤ÆÍ¾Ç®¤Ç¥Á¡¼¥º¤òÍÏ¤«¤¹¡£¡Ê¥Á¡¼¥º¤¬ÍÏ¤±¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤Ï¼å²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë

­¦¡¡´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¤ò¤Õ¤ë¡£

¥³¥ê¥³¥ê¤Î¥¨¥ê¥ó¥®¤Ë¥Ô¥ê¿É¤Î¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¤À¤ì¤¬¿©Íß¤½¤½¤ëÈþÌ£¤·¤µ♡

»Å¾å¤²¤Î¥Á¡¼¥º¤¬¤È¤í¡Á¤êÍí¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¤ÎÎÌ¤ÏÄ´À°¤·¤Æ¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¿É¤µ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¡Ö¥¨¥ê¥ó¥®¡×¤Ç¥Ñ¥Ñ¥Ã¤Èºî¤ì¤ë´ÊÃ±¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Èæ³ÓÅª²Á³Ê¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¿©ºà¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ê¥ó¥®¡£²È·×¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡

