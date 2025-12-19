¡Ö¥¨¥ê¥ó¥®¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¡ª¡×´ÊÃ±10Ê¬¤ª¤Ä¤Þ¤ß2Áª
¥¨¥ê¥ó¥®¤Î´ÊÃ±¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö³Æ10Ê¬
¥¨¥ê¥ó¥®¤Î´ÊÃ±¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ò¤Î¥«¥í¥ê¡¼¥¨¥ê¥ó¥®¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥¿¤Ý¤ó¾Æ¤¡¡Ìó64kcal¡¿1¿ÍÊ¬
¥¨¥ê¥ó¥®¤Î¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¡¼¥º¾Æ¤¡¡Ìó113kcal¡¿1¿ÍÊ¬
¥¨¥ê¥ó¥®¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥¿¤Ý¤ó¾Æ¤¤Î¥ì¥·¥Ô
¥¨¥ê¥ó¥®¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥¿¤Ý¤ó¾Æ¤¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥¨¥ê¥ó¥®¡¡3ËÜ(Ìó120g)
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¡¤Ò¤È¤«¤±
¥Ð¥¿¡¼¡¡10g
¤Ý¤ó¿Ý¡¡Âç¤µ¤¸1
¤ß¤ê¤ó¡¡¾®¤µ¤¸1
¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡¡Å¬ÎÌ
¥¨¥ê¥ó¥®¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥¿¤Ý¤ó¾Æ¤¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¥¨¥ê¥ó¥®¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤Ë¡ÊÊ¬¸ü¤¤¥¨¥ê¥ó¥®¤Ï3Ëç¤Ë¡Ë¥¹¥é¥¤¥¹¤·¡¢ÃÇÌÌ¤Ë³Ê»Ò¾õ¤ÎÀõ¤¤ÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ï¤¦¤¹ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¢¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÆþ¤ì¤Æ¼å²Ð¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
£¡¡¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤é¥¨¥ê¥ó¥®¤òÊÂ¤Ù¡¢·Ú¤¯²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÃæ²Ð¤Ç¾Æ¤¯¡£
¤¡¡¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÎ¢ÊÖ¤·¤ÆÆ±ÍÍ¤Ë¾Æ¤¯¡£
¥¡¡¤Ý¤ó¿Ý¡¢¤ß¤ê¤ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¨¥ê¥ó¥®¤ËÍí¤á¤ë¤è¤¦¤ËßÖ¤á¤ë¡£
¦¡¡´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤Õ¤ë¡£
¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¤Ý¤ó¿Ý¤Î¹á¤ê¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤Î¥³¥¯¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥¿¤Ý¤ó¾Æ¤¤Ç¤¹♡
¥¨¥ê¥ó¥®¤ò½Ä¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤à¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ËþÂ´¶¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤è¡ª
¥¨¥ê¥ó¥®¤Î¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¡¼¥º¾Æ¤¤Î¥ì¥·¥Ô
¥¨¥ê¥ó¥®¤Î¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¡¼¥º¾Æ¤¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥¨¥ê¥ó¥®¡¡1¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÌó100g¡Ë
¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¡Âç¤µ¤¸1¡¿2
¼ò¡¡Âç¤µ¤¸1¡¿2
¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡¡¾®¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2
¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ë¡¡1¡Á2cm
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¡¡Å¬ÎÌ
Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¡¡Å¬ÎÌ
¤´¤ÞÌý¡¡Å¬ÎÌ
¥¨¥ê¥ó¥®¤Î¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¡¼¥º¾Æ¤¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¥¨¥ê¥ó¥®¤ÏÄ¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢4¤Ä³ä¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¢¡¡¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¼ò¡¢¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£
➂¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¤òÇ®¤·¡¢¥¨¥ê¥ó¥®¤òßÖ¤á¤ë¡£
¤¡¡¥¨¥ê¥ó¥®¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¤¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤ÆÍí¤á¤ë¡£
¥¡¡¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤ò¤«¤±¤Æ¥Õ¥¿¤ò¤·¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤ÆÍ¾Ç®¤Ç¥Á¡¼¥º¤òÍÏ¤«¤¹¡£¡Ê¥Á¡¼¥º¤¬ÍÏ¤±¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤Ï¼å²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¦¡¡´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¤ò¤Õ¤ë¡£
¥³¥ê¥³¥ê¤Î¥¨¥ê¥ó¥®¤Ë¥Ô¥ê¿É¤Î¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¤À¤ì¤¬¿©Íß¤½¤½¤ëÈþÌ£¤·¤µ♡
»Å¾å¤²¤Î¥Á¡¼¥º¤¬¤È¤í¡Á¤êÍí¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¤ÎÎÌ¤ÏÄ´À°¤·¤Æ¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¿É¤µ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ö¥¨¥ê¥ó¥®¡×¤Ç¥Ñ¥Ñ¥Ã¤Èºî¤ì¤ë´ÊÃ±¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Èæ³ÓÅª²Á³Ê¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¿©ºà¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ê¥ó¥®¡£²È·×¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹