Snow Man 佐久間大介とバナナマン 日村勇紀がMCを務める番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（日本テレビ系）による音楽特番『サクサクヒムヒム ☆推しの降る音楽祭☆』が、12月27日23時30分から放送される。

初開催となる“推しの降る音楽祭”には、絢香、マカロニえんぴつ、ILLITの3組が出演。佐久間と日村が彼らを深掘りし、アーティストを推す“おしつじさん”も登場する。

デビューから2年で『NHK紅白歌合戦』に連続出場となるILLITが、これほどまで推されるのは一体なぜなのか。そこには、ただの“可愛い”ではない、全世代に刺さる“新しい可愛さ”があった。また、楽曲にも他のガールグループとは違った特徴があるという。

今回は、50代になってK-POPダンスにひかれ、気づけばオタク化していたという森口博子や、K-POP情報を発信するインフルエンサー よぬそんいが登場して魅力を語り尽くす。スペシャルステージでは、新曲「NOT CUTE ANYMORE」を披露する。

また、マカロニえんぴつの魅力を、乃木坂46 弓木奈於とダイノジ 大谷ノブ彦が熱弁。ポップな旋律に潜む歌詞の秘密や、実験的といわれる彼らの音楽性を語り、佐久間と日村に魅力を伝える。スタジオには本人が登場し、音楽制作の裏側を明かす。スペシャルライブでは「恋人ごっこ」と新曲「パープルスカイ」をパフォーマンスする。

デビュー20周年を控える絢香は、長年第一線で活躍し続ける理由を深掘ると、そこには聴く人全員の心に染み渡る“説得力のある歌声”に隠された秘密があった。さらに、大原櫻子が“おしつじさん”として登場し、自身の人生を変えたという絢香の魅力を語る。

スタジオでは、ルーツであるゴスペルやマイケル・ジャクソンの影響を本人がトーク。スペシャルライブでは、大原の人生を変えたという「みんな空の下」と新曲「Wonder!」を披露する。

