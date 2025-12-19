で珍しいの見つけた！角度によって絵柄が変わる！可愛すぎるアレ専用のフタ

100均でよく販売されているウェットシートのフタ。ダイソーで、ちょっと珍しいタイプの商品を発見しました！キティちゃんとポチャッコの可愛いデザインだと思いきや、角度によって絵柄が変わる楽しい仕様♡ウェットシートの口もしっかり閉じられて、必要な時に楽に使えて快適です！これは人気が出そうですよ。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ウェットシートのフタ ミニ レンチキュラー チェンジング（ハローキティ、ポチャッコ）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦61×横86×厚み9mm

取り付け可能な取り出し口のサイズ：横60×縦30mm以下

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582281742849

絵柄が変わるのが可愛すぎる♡ダイソーで見つけたウェットシートのフタ

ウェットシートに欠かせないのが専用のフタ。あらかじめ付いているシールのフタを使うよりも、スマートに開閉できて便利ですよね。

そんなウェットシートのフタですが、ダイソーで気になるものを見つけました！

『ウェットシートのフタ ミニ レンチキュラー チェンジング（ハローキティ、ポチャッコ）』という商品です。

キティちゃんとポチャッコの可愛いデザイン♡

ですが、少しぼやっと見えますね…！

実はこちら、角度によって絵柄のデザインが変わるレンチキュラー仕様なんです！

キティちゃんとポチャッコが体操をしているような絵柄の変化を楽しめます。

ウェットシートのフタでこのタイプは珍しいなと思って購入してみました！

フタはワンプッシュタイプではなく、爪でパチンと固定するタイプです。

やや硬めですが、その分しっかりフタをできて安心です。

粘着タイプで簡単に取り付けられる！

粘着タイプなので取り付けは簡単です。

まず、ウェットシートについているオープンシールを剥がします。

そして、本体裏側の剥離紙を剥がします。

フタを開け、本体の長方形とウェットシートの取り出し口の中心が合うように貼り付けます。

使用後にフタを剥がす際は、袋の隅からゆっくり剥がします。

ちなみに、取り付け可能な取り出し口のサイズは横60×縦30mm以下となっているので、取り付けたいウェットシートがある場合はあらかじめ確認しておくのがおすすめです。

フタをサッと開けられて、閉じる時もスムーズで快適な使い心地です。

デザインが可愛いので、取り出すたびに気分もアップします！

ダイソーで見つけた『ウェットシートのフタ ミニ レンチキュラー チェンジング（ハローキティ、ポチャッコ）』。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。