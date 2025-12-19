思わず二度見！顔はめパネルみたいで笑っちゃった！面白可愛いあの100均グッズ

今年もダイソーにはいろいろなぽち袋が登場していますが、気になる商品を発見したのでご紹介します！お札の人物がまるで顔はめパネルのように、ぽち袋に書かれている絵柄に大変身する面白可愛いぽち袋です♡お札は二つ折り済むので折り目が少なくて済むのもメリット◎受け取り手がクスッと笑顔になること間違いなしです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ぽち袋（二つ折り、なりきりぽち袋、絵画）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480901282

商品名：ぽち袋（二つ折り、なりきりぽち袋、殿様）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480901268

思わずクスッと笑っちゃう♡ダイソーでユニークなぽち袋を発見！

最近ダイソーには、可愛いぽち袋がたくさん登場しています！毎年ユニークなデザインが注目を集めますが、今年も気になるデザインを発見したので購入してみました。

今回ご紹介するのは、こちらの『ぽち袋（二つ折り、なりきりぽち袋、絵画）』と『ぽち袋（二つ折り、なりきりぽち袋、殿様）』。

お札を入れた人物が大変身する、クスッと笑える顔はめぽち袋です。

価格は各110円（税込）。筆者が購入した店舗では、文具売り場に陳列されていました。

お札を二つ折りにし、ぽち袋に入れるだけでお札の人物が可愛く変身するという面白い商品です。

二つ折りなので受け取り手が持ち帰りやすく、お札への折り目も少なくて済むというメリットもあります！

顔はめパネルのように、お札の人物がお殿様に変身しました♡

これには受け取り手もクスッと笑顔になること間違いなし！

旧札だとズレちゃうから注意…！

ただし、2024年7月に発行された新紙幣に合わせて作られているとのことで、旧札も試しに入れてみましたが顔の位置が合いませんでした。

また、紙幣の柄により、現金を入れた時の見え方が異なるそうです。

絵画をモチーフにしたデザインもシュールで楽しいです！

いかにもお年玉…というデザインではないので、受け取り手にも気を遣わせないのがいいなと思いました。

今回は、ダイソーの『ぽち袋（二つ折り、なりきりぽち袋、絵画）』と『ぽち袋（二つ折り、なりきりぽち袋、殿様）』をご紹介しました。

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。