「まっ眩しい…」「ド派手すぎてて笑った」思わず購入した100均食器

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場でド派手な食器を発見しました。思わず「ま、眩しい…！」と笑ってしまうレベルの輝きを放っており、あまりのインパクトに思わず2種類購入してきちゃいました。おめでたい席でのテーブルコーディネートに使ったり、インテリアトレーとしても活躍するアイテムですよ♪

商品情報

商品名：金銀華 小皿／金銀華 小鉢

価格：各￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582694239202／4582694239196

ド派手で眩しい…！思わず笑ってしまったダイソーの食器をチェック

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場にひときわ輝く食器が…！今回GETしてきたのは、その名も『金銀華 小皿』。お値段は￥220（税込）。思わず「ま、眩しい…！」と売り場で笑ってしまったド派手なアイテムです。

お手入れ方法は、台所用の中性洗剤を使用し、やわらかいスポンジで手洗いします。メッキが剥がれたりキズが生じることがあるので、研磨剤や漂白剤は使わないようにとのことです。

水滴の跡がかなり目立ってしまうので、食器を洗った後はすぐに拭いてしまった方がいいかもしれません。

銀の小皿と一緒に並んでいた、『金銀華 小鉢』も一緒に買ってきました。こちらもお値段は￥220（税込）です。

小皿と小鉢、どちらも製造の特性上、寸法・色のバラつき、ムラ、穴、突起、黒点、多少のがたつきや歪み、細かなスレなどがあるようです。よく吟味してから購入するのがおすすめです。

テーブルコーディネートやインテリアに♪ダイソーの『金銀華 小皿』と『金銀華 小鉢』

ピンチョスやちょっとしたおつまみを盛り付けてみました。豪華な印象になるので、おめでたい席でのテーブルコーディネートにも◎お正月のホームパーティーなんかでも活躍しそうですね。

インテリアトレーとしても一役買ってくれますよ。お部屋のワンポイントになるので、ぜひ活用してみてください♡

今回はダイソーの『金銀華 小皿』と『金銀華 小鉢』をご紹介しました。

シルバーとゴールドのド派手な菊皿。気になった方は、ダイソーのキッチングッズ売り場をチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。