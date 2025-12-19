ムーン・リーの12星座占い【2026年上半期（1月〜6月）の運勢は?】 -
FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年上半期（1月から6月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。
全体運
一度決めたプランに向かい勇敢に突き進むあなたですが、上半期は制限や縛りが立ちはだかりフットワーク軽く動けない運気に。そして、3月1日からは本格的に気難しい惑星土星が牡羊座に滞在します。自分のペースや志向を180度切り替え活動することが好転ミッションに。1月1日から23日と6月は信じていた相手に裏切られるなど辛抱の星回り。また、重要な物をうっかり紛失する恐れも。利害関係のない人が開運パーソンに。健康は偏頭痛と三半規管の乱れに注意。旅先での気圧対策は抜かりなく。4月は慎重＆堅実を心がければ資格取得など頑張ってきたことも報われる月に。ダイエットや引越しなどもツキあり。
仕事運
ストイックな土星の影響を受け困難な状況に見舞われがち。ただ、あえて自分に負荷をかけ、試練を受け入れると流れが好転します。また、ピンチがチャンスとなることを知ることも大事。1月は意固地なスタンスで、組織から孤立する恐れが。柔軟に周囲と歩調を合わせましょう。2月、4月は幸運月。ボランティアやカルチャーシーンを通じラッキーパーソンに出会えそう。転職はいい話ほど裏があったり、二転三転したりしがち。新たなチャレンジは下半期の幸運期に備え様子見が正解。金運は手堅い貯蓄や投資にツキあり。
恋愛運
アットホームなシーンに運命的な出会いが潜んでいます。旅先や出張先などアウェイなスポットより身近な環境を見渡してみて。特に3月7日から4月20日は職場や馴染みの場所が出会いの宝庫の。親しい人が素敵な出会いを運んでくれそう。5月6月はドラマのような華やかな出会いほど危険が孕んでいます。SEXトラブルに遭う恐れも。浮かれずシビアに相手を洞察すること。また、不毛な関係を続けている人は3月中に清算しないと痛い目に遭いそう。交際中のカップルは、お互いの親や友人に紹介しあうことが進展の秘訣に。
ラッキーアクション
ペットを飼ったり、ガーデニングを楽しむ。
ラッキーデー
1月25日、3月22日、4月16日
【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。
