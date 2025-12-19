ムーン・リーの12星座占い【2026年上半期（1月〜6月）の運勢は?】 -
FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年上半期（1月から6月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。
全体運
優雅に自分ファーストなペースで動きたい牡牛座ですが、上半期は一筋縄でいかない運気となりそう。思考回路がコロコロ変わり自分自身に振り回されがち。人のために奮闘したり、悪習慣を正すことが運気安定策。また、対人面は個性や感性が真逆な人物もラッキーパーソンに。
1月1日から20日まで、5月5日から6月は、夢や理想を叶えるべくメソッドを発見できる幸運月。あなたのために力を貸してくれる人物も出現します。ダイエットやイメチェンも大成功しそう。
反対に1月下旬から2月は波動が狂いやること全て裏目に。気まぐれに苦手なことにトライし怪我する恐れも。健康面は3月までが注意期間。特に喉や甲状腺のチェックを抜かりなく。
仕事運
改革の惑星天王星が牡牛座に滞在する4月27日まで、新天地へのチャレンジにツキがあります。代わり映えしないワークスタイルに斬新な手法を加えることも成功の秘訣。常識や周囲の評価に囚われ過ぎていると、他者に美味しいところを持っていかれそう。
4月、5月は人脈を生かしチャンスを掴めます。また、クリエイティブな能力に優れ、美意識を生かせる職種で活躍できそう。
2月はトラブル運。ライバルに足をすくわれる恐れも。のんびり構えていないで先手必勝を心がけましょう。金運は5月にラッキーサプライズが舞い込みます。
恋愛運
上半期は、オシャレな感性の持ち主が運命パーソン。外見が派手でも内面は真面目さを感じられる人も本命となります。反対に勘が鈍くイラっとさせられる相手はどんなに条件が良くても進展せず終わりそう。
出会いは1月早々から華やか。フランクな飲み会やセレブなパーティーなど多方面に顔を出して。また、5月、6月はモテ期間。タイプの人からアプローチされたり、もたついていた相手との関係も発展しそう。
妊活中の人は子宝に恵まれる暗示が。カップルは過去の恋人が別れの原因に。身辺を綺麗に清算させておきましょう。
ラッキーアクション
留学などキャリアの投資。
ラッキーデー
1月10日、4月20日、5月16日
【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。
----
----
----
----
----
----
