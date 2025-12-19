ムーン・リーの12星座占い【2026年上半期（1月〜6月）の運勢は?】 -
FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年上半期（1月から6月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。
全体運
上半期は新たな取り組みをスタートさせることがミッションとなります。特にワクワクした思いでチャレンジすることには、嬉しいサプライズが潜んでいそう。ただ、3月まではピンと張りつめた緊張感が漂う期間に。ストレスから胃腸系の病気を患うなど体調も崩しがち。
御朱印巡りや、ヒーリング的なスポットに足を運ぶことが回避策。エキセントリックな惑星、天王星が本格的に双子座に根づく4月27日からは、ユニークなヴェールを纏うような星回りに。才能ある人物などと刺激的なネットワークが広がっていきます。また、未来を見据えたライセンス取得や、世に浸透していないマニアックな美容法も開運に。
仕事運
黙々と頑張ってきたことが対価に反映する時期。反対に、楽して儲けようとする案件はトラブルの火の粉に襲われるかも。また、3月、4月中旬まで新たな試みはNG。ワークスタイルを変えず淡々とこなしましょう。
転職も焦って動くと痛い目に遭いそう。発展月は5月下旬から6月。あなたの長所や能力を評価してくれる人に恵まれます。狙っていたポジションを手にできる暗示も。転職や副業は、意外な場所からサプライズが舞い込んできます。
金運は上半期を通じて潤いますが、散財も激しそう。グリーンのお財布が回避グッズ。
恋愛運
好奇心から交際をスタートさせがちな双子座ですが、上半期は落ち着いた恋を求める傾向が強まりそう。モテ期は吉惑星が集中する4月25日から6月15日まで。どこに行ってもチヤホヤされ、愛される存在に。
また、本命はクールなムードの中にこだわりを秘めているタイプ。今まで縁のなかったタイプと進展する暗示も。反対に、仕事や趣味、人間関係の変動や揉め事がありすぎる人は避けたほうが賢明かも。
カップルはお金の切れ目が縁の切れ目になる恐れが。交際の長い恋人でも、金銭感覚の違いを感じていた相手とは別れる運命が訪れそう。
ラッキーアクション
ラグジュアリーな旅を楽しむ。
ラッキーデー
1月30日、2月7日、5月26日
【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。
